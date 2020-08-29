ETtoday獲《We愛獎》！導盲犬寄養家庭「第一個媽媽」大賽勝出





影音新聞中心／台北報導

「We愛」第四屆兩岸青年短片大賽周六(29日)頒獎，總共2078件作品參賽，入圍60件，ETtoday新聞雲由新聞部影音新聞中心即新聞團隊投稿《第一個媽媽》，描述導盲犬在導盲犬寄養家庭的照護者的故事，從兩千餘件影音作品脫穎而出，拿到特設《We愛獎》。





▲We愛頒獎典禮。（圖／ETtoday記者拍攝）

《第一個媽媽》是ETtoday影音團隊『即新聞』人物專訪單元－酢漿草的超能力的專題影音內容，描述的是身為導盲犬寄養家庭媽媽的程海麗，在接手過5隻狗狗的心路歷程、背後艱辛與每次分離的心情。幼犬的「寄養家庭」就是一個很重要的角色，是成為導盲犬的起點，也是牠們狗生中的第一個照顧者。對於照顧者而言，大概就是明知總有一天會道別，但仍要用盡全力去愛，然後在離別的時刻抹去淚水，學會笑著祝福牠，希望自己呵護長大的孩子，能幫助視障者點亮世界的光。



▲We愛頒獎典禮。（圖／ETtoday記者拍攝）



帶領團隊拍攝的製作人張學仁得獎時興奮到難以言喻，除了感謝ETtoday的栽培與給予機會外，更表示非常謝謝ETtoday給我們這次機會拍攝這支專題，我們不是正統的電影團隊，只是在日常中發現許多人所忽略掉關於愛的議題。即新聞的酢漿草的超能力，一直致力於挖掘小人物的大愛，我們藉由這次機會，想向觀眾表達，只要每個人都默默為社會付出一點點心力，就可以讓社會有更多的「愛」。



▲《第一個媽媽》製作人張學仁獲獎。（圖／ETtoday記者拍攝）



今年受到新冠疫情的影響，「We愛」從交流活動到頒獎典禮，都是以線上方式舉行，開幕和頒獎更是分台北﹑上海兩地，異地、同時頒獎。 因為疫情的關係，特別設立的《We愛獎》，就是希望能把愛，傳達給全世界，ETtoday的《第一個媽媽》，正是符合愛的宗旨，才能從2千多個參賽作品中脫穎而出。



