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2020全球仿生設計競賽揭曉　「新北市蛻變交通獎」入圍前十

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▲ 2020全球仿生設計競賽揭曉 「新北市蛻變交通獎」入圍前十。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 2020全球仿生設計競賽揭曉，「新北市蛻變交通獎」入圍前十。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局自2019年起率先與台灣仿生科技發展協會合作，邀請青年學子以大自然為師，尋求協助市政或改善環境議題之方案。今年新北市更在全球仿生設計競賽大題下，增設特選子題，「新北市永續漁業創新獎」、「新北市蛻變交通獎」以及「新北市永續節能獎」，以上子題得獎團隊後續皆報名參與2020全球仿生設計競賽，其中一組團隊更是在跨17個國家競爭激烈的作品評比中脫穎而出，入圍決選前10大，獲得進入總決賽角逐大獎的門票。

漁業處表示，RICOCHET為本次獲得全球賽入圍的台灣團隊之一，亦為台灣海選「新北市蛻變交通獎」的得主，由成功大學六系（生命科學系、生物科技與產業科學系、工業與資訊管理學系、化學工程學系、工程科學系、外國語文學系）所組成的聯隊，針對近年來備受矚目的空氣污染問題，尋求減少細懸浮微粒（PM2.5）排放的仿生方案，降低其造成的疾病及死亡發生。

▲ 2020全球仿生設計競賽揭曉 「新北市蛻變交通獎」入圍前十。（圖／新北市漁業處提供）

▲ RICOCHET為本次獲得全球賽入圍的台灣團隊之一，亦為台灣海選「新北市蛻變交通獎」的得主。

RICOCHET團隊在比較來自鯨魚、紅鶴、纓鰓蟲、招潮蟹、鬼蝠魟、樽海鞘、人鼻、海百合等各式生物過濾機制後，最終選擇以魟魚（Manta）的彈跳過濾（Ricochet）為師。從魟魚濾食浮游生物的鰓耙結構（Raker）獲得設計靈感，保留其不堵塞、不耗能、且能過濾比結構空隙更小之粒子的特性，改善現行過濾微粒的方法，以交通排放最大宗的柴油車為例，於排氣管設計粒子收集器，過濾並收集柴油車引擎燃燒產生之PM2.5，使排出氣體更為乾淨。

此次入圍全球仿生競賽決選的團隊除了「新北市蛻變交通獎」RICOCHET−成功大學六系聯合團隊，還有「台灣海選佳作」−A Sensitive Wall−台灣科技大學建築所團隊皆可獲得美國創新創業育成培訓，進行設計再進化、完成設計雛型（Prototype），並於2021年進軍全球總決賽，角逐全球最高榮耀。

侯友宜表示，打造新北市成為一個永續城市一直是市府努力的目標，除了我們兢兢業業的耕耘，更需要跨界、跨世代的合作與參與才能成就。向大自然學習的核心精神與設計方法，是驅動永續創新的根基，新北市政府將持續支持與推動，2021年仿生設計競賽我們不會缺席，也希望拋磚引玉，鼓勵更多有志青年或新創團隊投入，為解決在地問題，提出創新方案，也期望此次的入圍團隊能在明年全球決賽中獲得最高殊榮，讓我們台灣青年在國際上發光發熱。

► 美麗最大的祕密

▲ 2020全球仿生設計競賽揭曉 「新北市蛻變交通獎」入圍前十。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 2020全球仿生設計競賽揭曉 「新北市蛻變交通獎」入圍前十。（圖／新北市漁業處提供）

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