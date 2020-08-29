館長遭近身開3槍...他問殺手為何不用狙擊槍？內行人點出3關鍵：不符成本

▲館長遭嫌犯近距離開槍。（圖／記者郭世賢翻攝）



實習記者劉雪兒／綜合報導

「館長」陳之漢28日淩晨在自家健身房前（林口）遭埋伏，23歲劉姓狂粉近距離向他狠開3槍，事件在網路上引起一片熱烈討論。就有一名網友不解表示，如果真的是黑道出手，「殺手為何不用狙擊槍？」而是買兇近距離開槍。貼文一出隨即掀起熱議，有內行人分析背後3點考量。

一名網友在PTT八卦版發文表示，館長中槍一事，讓他聯想起過去許多黑道開槍仇殺的社會新聞，槍手都是持著手槍衝對方前近距射擊，然後再去警局投案，這種作法令他相當不解。原PO表示，如果黑道選擇買通狙擊手，「在屋頂或對街遠距離射擊，被對方人馬當場幹掉的風險低很多，而且也沒人認得出你，射擊後默默轉移位置，警方也很難抓...」，他不解詢問，「為何殺手都不用狙擊槍呢？」

▲網友不解為何黑道殺手都不用狙擊槍呢？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出網友一致點出3關鍵，包括「僱狙擊手成本太高」、「狙擊地點難找」以及「非法狙擊槍難買到」，紛紛留言表示，「你以爲B46狙擊槍就冒出來哦」、「訓練個殺手比訓練狙擊手容易吧」、「狙擊手要訓練，視力2.0」、「太專業，太貴，不符成本，專業殺手起碼也要殺上市櫃CEO或政要」、「狙擊手養成難很多吧」、「你以為狙擊槍菜市場有賣逆？」、「狙擊槍很難搞到手，而且槍跟人被抓到，損失慘重」、「狙擊地點困難」、「非法狙擊槍難買到」。