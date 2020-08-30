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23歲槍手心已決「要擊斃館長」！助理曝躲死關鍵...淚崩：運氣好

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▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長助理淚曝，槍手並不是只要給館長警告，「是要置館長於死」。（圖／翻攝自飆捍臉書。）

記者曾羿翔／綜合報導

館長28日凌晨遭槍擊送醫，29日晚間首曝病床照，而他的助理小宇稍早就已開直播揭露，槍手絕不是只要給館長警告，「是要置館長於死」。小宇還悲痛地說，館長當下有警覺，舉起手保護頭，才躲過死劫，「師傅這次沒死真的是運氣太好」。針對藏鏡人傳聞，小宇未給予任何回應，一切交給警方調查。

助理小宇在YouTube直播中表示，館長右手現在完全麻痺，右腳大腿骨粉碎性骨折，當時被嫌犯近距離開3槍，有2顆子彈卡在體內，一顆卡在右大腿，另一顆穿過右腳後擊中左腳，卡在左腳腳踝。

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長右手完全麻痺，右腳大腿骨粉碎性骨折。（圖／翻攝自飆捍臉書。）

「事件絕不是警告！根本是要讓師傅死，這麼近距離開3槍」，小宇在直播過程中一度眼眶泛淚還哽咽說不出話。館長後來也首次曝光自己的住院照片，從照片可看出身體蓋滿紗布、繃帶。館長也對外表示「謝謝大家關心！我會努力站起來」。

▲▼助理小宇直播，透露館長現況。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲助理小宇直播時泛淚。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

據了解，醫師曾透露，館長的身體異於常人，手臂夠粗，正常人的身體如碰到相同彈道，子彈早就進身體內亂鑽。另外針對外界相當關注的槍擊案細節，還有藏鏡人、黑道說法，助理小宇則在直播中未給予回應，一切都交給警方進行調查。

▼23歲男槍手目前收押禁見。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼館長遭槍擊事件，嫌犯遭館粉毆打。（圖／記者黃軍瑋攝）

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