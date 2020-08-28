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民進黨昔批「毒牛、瘦肉精零容忍」　國民黨：蔡英文應負最大政治責任

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文下午於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨過去反對美牛及含有瘦肉精豬肉進口，批評「反毒牛」、「瘦肉精零容忍」，但總統蔡英文28日宣布將開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。對此，國民黨指出，台灣社會高度重視食品健康議題，民眾對於含瘦肉精的美國豬肉、牛肉進口也抱持強烈質疑。政府刻意忽略國內民情與人民健康、違反承諾，蔡英文總統應負起最大的政治責任。

國民黨強調，民進黨應坦誠面對台灣社會，說明其為何在馬政府時期堅持瘦肉精檢出量「零容忍」，攻訐國民黨會進口「毒牛」，會欺騙、出賣台灣人民，現在卻180度大轉變，改為無條件接受含瘦肉精的美豬進口。

如果美豬議題是台美自由貿易協議（FTA）卡關的主因，國民黨呼籲蔡英文及支持美豬、美牛進口的民進黨立委與官員，應先完成包括風險管控在內的全面評估，並與社會大眾進行溝通說明，切勿輕率拋出政策宣示，交換全民健康。

國民黨強調，這次決策過程更凸顯了民進黨政府寧可先與美國溝通，而不願先與國內各界溝通。沒考量到國人食用豬肉遠多於牛肉，就率爾宣布開放美豬，不僅違背過去對選民的承諾，更刻意忽略國內民情與人民健康，蔡英文總統應負起最大的政治責任。

國民黨表示，馬英九政府時期盱衡台灣民意、國內產業發展和對美關係，採取「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」政策，只開放特定美牛產品，堅守談判防線，不開放含有瘦肉精的美豬，當時獲得台灣民意廣泛支持。中華民國執政者必須與無邦交國增進關係，但也必須考量自身國家及民眾利益。

至於蔡英文宣布將設立新台幣100億元「養豬產業基金」作為豬農收益補助，國民黨質疑，未來其他各類因為市場開放而受損之產業，是否也會得到如此慷慨的補助？錢從何來？用罄後可以繼續還是停止？這些全民買單的政策，蔡總統實應詳細說明配套措施，而不是簡單帶過，想蒙混過關。

國民黨強調，開放美豬及30月齡以上美牛的決策應公開透明，先讓民眾有判斷的依憑；不能讓總統獨裁意志凌駕於行政院、立法院之上，甚至讓獨裁意志凌駕於台灣民眾權益與畜牧產業發展之上。國民黨對此深表遺憾。

國民黨指出，美國行政部門對於是否該進行台美FTA談判仍有歧見。蔡政府近年敲定多筆對美軍購，全力配合美國「印太戰略」對抗中共當局政策，也尚未敲開台美FTA或雙邊貿易協議（BTA）的協商大門。

國民黨表示，此次又如何保證全面開放含有瘦肉精之美豬進口後，就能進行台美FTA/BTA的談判？蔡政府在尚屬未知的台美FTA/BTA談判前已經讓步如此之多，未來談判時，更不可能保持足夠籌碼，這將削弱我國官員的談判力量，對此各界應予以關注。

此外，國民黨表示，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安都曾公開反對含瘦肉精的美豬進口，蔡英文總統僅以「時空環境改變」為由，隻字未提許多台灣人民現在仍對瘦肉精有所疑慮的事實，且閃躲民進黨在食安政策立場反覆的事實，完全欠缺政策說服力與社會責任感。

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