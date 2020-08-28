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蔡英文開放美豬美牛　民眾黨質疑：為何始終犧牲農牧業與食安？

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日下午宣布開放美豬、美牛進口，民進黨政府也定調，以此規劃做為台美關係進一步提升的敲門磚。對此，民眾黨提出三問，一、台灣的國際政治及對外經貿為何始終是農牧業與食安在犧牲？二、蔡總統承諾用100億產業基金保護豬農，如何落實轉型與升級？三、衛福部食藥署的檢測人員、儀器、權限、配置是否都已升級？如何兌現嚴格檢驗承諾？

民眾黨表示，蔡英文總統親上火線宣布開放含瘦肉精的美豬，以及超過30個月的美牛進口。但兩週前，賴清德副總統宴請美國衛福部長在台北美福飯店用餐，美福飯店的老闆恰巧是台灣主要美牛進口商之一。

民眾黨指出，萊克多巴胺曾經引發藍綠兩黨正反交鋒。如今，兩黨換了位置就換了腦袋，拿對方當年的說法嘲笑對方。

2008年，美國FDA禁止了在動物飼料中添加30個月大以上的牛腦和脊髓，起因為上述部位若是感染狂牛症，食用之後人類也會感染，美牛的進口量相當大，這也是目前迫切要重視的問題。

關於美豬問題，至今，歐盟、俄羅斯和中國目前仍堅持對萊克多巴胺零檢出，萊克多巴胺為乙型交感神精受體致受劑，1993年西班牙發現首宗瘦肉精人類中毒案例，此後全球發生若干案例，各國開始禁用瘦肉精。台灣則於2006年開始禁用。

目前全球只有兩次萊克多巴胺健康風險實驗，一次是由藥劑廠商本身提供給美國食藥署，宣稱無健康風險；另一次是由國際衛生組織和國際農糧組織組成聯合專家委員會以 Elanco測試其短期急性效應的研究數據。只觀察兩天即宣無健康風險，樣本數僅六人。

基於上述事實，民眾黨向執政黨提出下列三問：

一、台灣的國際政治及對外經貿為何始終是農牧業與食安在犧牲、妥協？

二、口蹄疫拔針後卻迎來新憂慮。蔡總統承諾用100億產業基金保護豬農，如何落實轉型與升級？

三、衛福部食藥署的檢測人員、儀器、權限、配置是否都已升級？否則如何兌現嚴格檢驗承諾？

因此，民眾黨主張：

一， 對於進口的美豬與美牛，必須逐批查核，比照日本對待台灣出口的芒果規範，台灣可到產地了解檢驗與分肉流程，並對大眾公布。

二， 進口至台灣的美豬和美牛，須清楚且顯眼標示產地與用藥的中文資訊以利大眾選擇。

三，台灣豬肉出口在口蹄疫拔針，同時也是非洲豬瘟的免疫區下有外銷優勢，農委會也已經備妥100億「養豬產業基金」，努力輔導台灣豬農轉型，提供包裝跟品牌行銷，此時在農委會輔導尚未見成效的環境下，開放美豬傷害豬農，破壞台灣豬肉產業外銷的契機。

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