樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

▲樂天Kobo來台滿4週年，將推出限時10天電子書週年慶活動。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書週年慶活動來了！樂天Kobo歡慶在台4週年，將於9月份推出限時10天的感謝祭，全站書籍通通69折，消費單筆滿額填單再抽六吋閱讀器Kobo Nia，同步再推暢銷書展。Readmoo讀墨電子書則是上架全新開發的「mooInk Pro傳檔」App。

樂天Kobo進軍台灣電子書市場滿4週年，目前台灣會員數突破36萬人，中文繁體藏書量已超過11萬本，除了持續擴充中文繁體書目，也積極拓展閱讀器實體體驗門市，雙北市陸續新增誠品台大店、林口三井店；南部地區則有高雄上鋐書庫，以及9/1即將加入台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，9月份更有為期一個月，位於環球購物中心板橋車站的快閃店，未來也計畫在其他縣市增設實體銷售點，提供讀者更多體驗機會。

樂天Kobo將從9/1～9/10推出感謝祭，限時10天享全站69折優惠，單筆滿額1,414元並登錄活動表單，天天再抽出4名讀者送六吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia以及Dyson Lightcycle燈具1,000元限量折價券。週年慶期間也推出暢銷書展、出版社聯展，包括人氣Youtuber柴鼠兄弟的理財書《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、藝人吳姍儒的首本散文力作《我的存在本來就值得青睞》等，除享有書展單書85折，輸入折扣碼再打69折。

Readmoo讀墨電子書則宣布正式上架全新開發的「mooInk Pro傳檔」App，為mooInk Pro系列PDF功能增加更有效率的傳檔方式，使用者可以輕鬆將手機、平板上的PDF檔案傳入電子書閱讀器，做完筆記之後，也能迅速將PDF筆記檔案送入手機、平板電腦。自從mooInk Pro推出後，團隊已經陸續完成多項新功能，包括文件資料夾、內建英漢／漢英字典、系列書櫃、有聲書（需連結藍牙耳機聆聽）。