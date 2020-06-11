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亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

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▲Kindle Paperwhite。（圖／取自THE VERGE）

▲Kindle Paperwhite。（圖／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

亞馬遜的電子書閱讀器「Kindle Paperwhite」去年7月推出「暮光藍」色，現再新增兩種顏色，分別是「李子色」和「鼠尾草色」，目前共有4色可供客戶選擇，皆已在亞馬遜官網上架，8GB起價為129.99美元（約新台幣3,900元），32GB存儲起價為159.99美元（約新台幣4,800元）。

「Kindle Paperwhite」現在提供黑色之外的另外三種顏色，不過它們前面的顯示器擋板都是黑色的。規格仍是6吋300ppi的螢幕，內建5個LED閱讀燈，具有IPX8防水等級，一次充電可以使用數週，電池續航力極強。

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亞馬遜在2012年9月推出「Kindle Paperwhite」，2018年改版後新增一些不錯的新功能，包括添加防水功能和對有聲讀物的支援，期待看到亞馬遜推出新色後，對Paperwhite會進行更強大的更新。

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