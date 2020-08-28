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台灣彩券經銷商李日稀　開宣傳車廣播促買氣

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▲公益彩券經銷商李日稀，因公益彩券的發行而擁有穩定的收入支撐家庭生計，更發揮自己的力量，幫助更多需要的人，帶動公益彩券良善的循環。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲公益彩券經銷商李日稀，因公益彩券的發行而擁有穩定的收入支撐家庭生計，更發揮自己的力量，幫助更多需要的人，帶動公益彩券良善的循環。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣崙背鄉以農畜牧為主的偏鄉，民眾不管是去市場買菜、媽祖廟上香祈福或是到農會洽公，總是會常聽到廣播“刮刮樂、刮刮樂、好中的刮刮樂，刮刮樂有好玩的鑽很大、海底大尋寶等各式各樣的刮刮樂，歡迎大家來發財唷！逢年過節外地返鄉遊子，聽到非常用心的廣播，就知道故鄉崙背到了。

公益彩券經銷商李日稀從第一代的刮刮樂彩券開始賣起，到紙本大樂透彩券、威力彩迄今已有18餘年，他為身障人士，早期在菜市場開「上文堂印舖」幫民眾刻印章兼賣錄音帶、錄影帶維生，但經濟收入不穩定，因公益彩券的發行而擁有穩定的收入支撐家庭生計，更發揮自己的力量，幫助更多需要的人，帶動公益彩券良善的循環。

「好消息、好消息，端午節加碼，總共加碼七億，加碼五項產品。大樂透從6月9日至7月10止，共加碼100組100萬，崙背上文堂投注站，祝彩迷刮迷中大獎中頭獎」。經銷商李日稀是第一位會主動開車到處宣傳的經銷商，以前每逢加碼時期都會錄製不同的廣播，利用空檔開著車，裝著廣播器材宣傳，服務較偏遠的消費者讓當地彩迷都知道公司加碼活動。

▲每逢過年過節投注站排隊買彩券的人潮多到爆，居然吸引非常多的攤位及街頭藝人來擺攤，在鄉鎮形成一個市集，所有攤位都一起來分享這難得的商機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲每逢過年過節投注站排隊買彩券的人潮多到爆，所有攤位都擺到附近一起來分享這難得的商機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李日稀表示，每逢彩金加碼或是累積數億元，就會印製關東旗幟插在金融機構、廟宇、菜市場等人潮聚集處宣傳外，也會開宣傳車到鄉下村落廣播拉抬買氣，服務較偏遠的消費者讓當地彩迷都能知道消息，並在投注站三樓裝廣播系統，播放歌曲及公益彩券加碼消息，只要在投注站方圓一百公尺都可以聽到非常用心的廣播。

經銷商李日稀對於彩券產品非常了解，可以針對不同類型的彩迷介紹不同款式的刮刮樂，也非常用心記得每位彩迷所喜歡的彩券產品，也會因加碼活動去推銷彩迷使用包牌，也很有耐心與彩迷講解包牌的好處，進而提升業績。

正因為經銷商李日稀的用心經營，每逢過年過節投注站排隊買彩券的人潮多到爆，居然吸引非常多的攤位及街頭藝人來擺攤，在鄉鎮形成一個市集，所有攤位都一起來分享這難得的商機。雲林鄉間難得的特殊景象，在他的努力下，讓公益彩券在崙背鄉下地方銷售佳，顧客都喜歡來上文堂買彩券。

李日稀指出，他高中畢業後到照相館當學徒，後北上照相館工作，20多歲回到故鄉計畫開照相館，因為設備昂貴無力負擔，於是改經營刻印章，每周只有一個顧客上門，於是兼賣唱片公司錄音帶、錄影帶，一段日子慢慢生意穩定，但家庭所需開銷還是拮据，後又遇上第四台盛行，衝擊錄影帶市場，小孩漸大學費、房租等開銷漸增，本身身心障礙者，想換工作都困難。

李日稀說，台灣彩券刮刮樂發行後，取得經銷商販賣資格，讓收入穩定，改善生活經濟狀況，非常感謝台灣彩券，提供我們身心障礙者那麼優質的工作環境。也因為台灣彩券的用心經營及輔導，讓我們經銷商的收入可以持續成長，作我們經銷商強大的後盾。

▲公益彩券經銷商李日稀，因公益彩券的發行而擁有穩定的收入支撐家庭生計，更發揮自己的力量，幫助更多需要的人，帶動公益彩券良善的循環。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲經銷商李日稀對於彩券產品非常了解，可以針對不同類型的彩迷介紹不同款式的刮刮樂，也非常用心記得每位彩迷所喜歡的彩券產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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