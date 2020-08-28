「紙本藝FUN券」分流申請看這裡！「無障礙官網」上線8/31開放註冊

▲「紙本藝FUN券無障礙官網」上線，8/31上午9時開放註冊。（圖／翻攝自紙本藝FUN券無障礙官網）

記者林育綾／綜合報導

文化部推出第二波「紙本藝FUN券」將於8/31至9/6開放申請，凡符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一，即可於「四大超商」或「無障礙官網」以健保卡申請，9/8抽出60萬名幸運民眾。今（28）日紙本藝FUN券無障礙官網已上線，但同樣要31日上午9時才開放註冊，文化部也提醒此次註冊長達一星期時間，建議民眾可依照身分證字號尾數分流申請。

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▲「紙本藝FUN券」將於8月31日至9月6日開放申請，時間長達一週。（圖／文化部提供）

文化部表示，「紙本藝FUN券」將於8/31上午9時開放申請，至9/6晚間9時截止。此次登記註冊長達一星期的時間，建議民眾可採身分證字號尾數分流申請，尾數「單號」於星期一、三、五，「雙號」於星期二、四、六，星期日「皆可登記」，符合資格民眾可至「四大超商」或「無障礙網站」登記註冊。

「紙本藝FUN券」的登記資格，必須是前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合「44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年、或領有身心障礙證明」三者之一，即可在8月31日至9月6日每日上午9點至晚上9點止，憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等「四大超商」事務機台；或「無障礙官網」申請登記，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主。

「無障礙官網」線上操作流程：

文化部此次特別為紙本藝FUN券推出「無障礙官網」，考量易用性，網頁已通過機器檢測達無障礙AA等級，亦邀請視障朋友一起協助測試。符合資格者，只要有「已安裝完成讀卡機的電腦設備」，可於8/31上午9點至9/6晚上9點止，以健保卡上網登記註冊。

考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。

＊紙本藝FUN券無障礙官網：https://artsfungo2.moc.gov.tw/promote_w/

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