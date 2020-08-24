「紙本藝FUN券」懶人包！10張圖一次看懂如何申請與使用

▲「紙本藝FUN券」正式啟動！文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇、超商代表、社福代表等出席。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推出第二波「紙本藝FUN券」將於8/31至9/6開放申請，凡符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一，即可於「四大超商」或「無障礙官網」以健保卡申請，並於9/8抽出60萬名幸運民眾，獲得每份600元紙本藝FUN券，可用於書店、藝文場所、電影院等。

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▲「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供，以下同）

登記抽籤資格：

凡未抽中第一波「數位藝FUN券」，且符合以下3項資格其中之一「民國44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩」、「民國91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年」、「領有身心障礙證明者」。

發放份數：

「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份同樣也是600元，合計發行3.6億元。以符合第二波藝FUN券的總人口數750萬看看，此次中籤率約9%。

申請方式：

凡符合3資格，憑「健保卡」可至四大超商事務幾，插卡申請並填寫聯繫資料。或是到「紙本藝FUN券無障礙官網」線上申請，網站將於8月31日前上線。

四大超商操作流程：

憑健保卡至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的事務機台，用「5個步驟」輕鬆完成登記。

►步驟1：點選首頁「藝FUN券」按鈕。

►步驟2：「閱讀同意個資蒐集」勾選同意，點按下一步。

►步驟3：插入健保卡

►步驟4：輸入聯繫基本資料，手機號碼或電子郵件擇一輸入。（考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此登記時輸入的聯繫資訊，可用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。）

►步驟5：核對資料明細，按「確定」列印小白單，白單上有登記識別碼，請妥善保存以利後續查詢。

「無障礙官網」線上操作流程：

文化部此次特別為紙本藝FUN券推出「無障礙官網」，考量易用性，網頁已通過機器檢測達無障礙AA等級，亦邀請視障朋友一起協助測試。符合資格者，只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可於8/31上午9點至9/6晚上9點止，以健保卡上網登記註冊，網站將於8月31日前上線。

領取：

9/8公布「紙本藝FUN券」中獎名單後，得獎者可憑「健保卡」至四大超商事務機插卡取票券，屆時點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印小白單，持小白單取票收據，即可至櫃台向店員領取「紙本藝FUN券」。

如何使用：

四大超商的「紙本藝FUN券」樣式不同，但功能相同。可在全台超過上萬個「藝FUN店家」使用，包括藝文場館、書店、電影院等，實體店出示紙本給店家掃描即可，線上訂購則輸入身分證號碼及登記識別碼。

注意事項：

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，逾期即失效。使用時不得找零、轉售。