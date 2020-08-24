「紙本藝FUN券」來了！8/31四大超商健保卡申請　9/8抽60萬幸運兒

▲文化部長李永得說明「紙本藝FUN券」詳細方案。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為振興藝文消費，文化部於7月推出第一波「數位藝FUN券」，並於同時考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，推出第二波的「藝FUN券2.0」專案將與四大超商合作。文化部今（24）日宣告正式啟動「紙本藝FUN券」，將於8月31日至9月6日開放於超商或網站登記註冊，並於9月8日公開抽出60萬名幸運的「紙本藝FUN券」得主。

文化部說明，「紙本藝FUN券」的登記資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合「44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年、或領有身心障礙證明」三者之一者，即可在8月31日至9月6日每日上午9點至晚上9點止，憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機臺用5個步驟輕鬆完成登記。

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除了至四大超商登記註冊，「紙本藝FUN券」亦開放網頁登記，文化部考量易用性，網頁除已通過機器檢測達無障礙AA等級，亦邀請視障朋友一起協助測試。符合資格者只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可於8月31日上午9點至9月6日晚上9點止，以健保卡上網登記註冊。

▲「紙本藝FUN券」正式啟動，文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇、超商代表等出席。（圖／記者林育綾攝）（圖／文化部）

文化部指出，「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份同樣也是600元，合計發行3.6億元。考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主。

獲得「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，逾期即失效。

▲「紙本藝FUN券」正式啟動，文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇、超商代表等出席。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，第一波「數位藝FUN券」自7月22日發行起至昨（23）日，已使用「藝FUN券」的消費金額達3.87億元，消費最高的類別為書店及出版業、電影院及表演藝術產業。各縣市「數位藝FUN券」消費情形，除6都以外，新竹市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣為消費最高的前5縣市，東部的花蓮縣也有不錯的消費力。文化部強調，推出第二波「紙本藝FUN券」，除加碼振興藝文，更期待能顧及文化平權，提供更多民眾增加藝文體驗機會，讓藝文產業永續發展。

文化部也特別提醒，想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。有關「藝FUN券」登記註冊或店家加入的相關問題，皆可於每日8:30至18:30（9月6日至21:00）洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。