　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「紙本藝FUN券」來了！8/31四大超商健保卡申請　9/8抽60萬幸運兒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化部長李永得說明「紙本藝FUN券」。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得說明「紙本藝FUN券」詳細方案。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為振興藝文消費，文化部於7月推出第一波「數位藝FUN券」，並於同時考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，推出第二波的「藝FUN券2.0」專案將與四大超商合作。文化部今（24）日宣告正式啟動「紙本藝FUN券」，將於8月31日至9月6日開放於超商或網站登記註冊，並於9月8日公開抽出60萬名幸運的「紙本藝FUN券」得主。

文化部說明，「紙本藝FUN券」的登記資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合「44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年、或領有身心障礙證明」三者之一者，即可在8月31日至9月6日每日上午9點至晚上9點止，憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機臺用5個步驟輕鬆完成登記。

請繼續往下閱讀...

除了至四大超商登記註冊，「紙本藝FUN券」亦開放網頁登記，文化部考量易用性，網頁除已通過機器檢測達無障礙AA等級，亦邀請視障朋友一起協助測試。符合資格者只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可於8月31日上午9點至9月6日晚上9點止，以健保卡上網登記註冊。

▲▼「紙本藝FUN券」文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇出席。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙本藝FUN券」正式啟動，文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇、超商代表等出席。（圖／記者林育綾攝）（圖／文化部）

文化部指出，「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份同樣也是600元，合計發行3.6億元。考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主。

獲得「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，逾期即失效。

▲▼「紙本藝FUN券」正式啟動，文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇、超商代表等出席。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙本藝FUN券」正式啟動，文化部長李永得說明方案，歌手蕭煌奇、超商代表等出席。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，第一波「數位藝FUN券」自7月22日發行起至昨（23）日，已使用「藝FUN券」的消費金額達3.87億元，消費最高的類別為書店及出版業、電影院及表演藝術產業。各縣市「數位藝FUN券」消費情形，除6都以外，新竹市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣為消費最高的前5縣市，東部的花蓮縣也有不錯的消費力。文化部強調，推出第二波「紙本藝FUN券」，除加碼振興藝文，更期待能顧及文化平權，提供更多民眾增加藝文體驗機會，讓藝文產業永續發展。

文化部也特別提醒，想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。有關「藝FUN券」登記註冊或店家加入的相關問題，皆可於每日8:30至18:30（9月6日至21:00）洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
消防車撞毀勞斯萊斯！下來一看車牌「88888」更嚇　陸車主身
快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正
2020年米其林指南30家完整名單出爐　頤宮連3屆奪三星
快訊／孫安佐遭起訴！在美國持有槍械彈藥　最重將被關10年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】七月鬼門開　鬼月禁忌英文怎麼說？

彰化萬人血清檢測公佈喊卡　陳時中否認「高層施壓」：沒有原因就公開吧！

全國工總「紓困4.0勢必要推動！」　勿漲勞健保費

未戴口罩3000罰款火速繳清！黃偉哲：縱有百般理由也都不成理由

簽兒子連絡簿「老師1句話」讓她頭皮發麻！　麻瓜媽媽慌了：7月份別這樣

民法下修18歲成年　8成家長擔心：太早結婚恐增加離婚率

「紙本藝FUN券」來了！8/31四大超商健保卡申請　9/8抽60萬幸運兒

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

Uber宣布今起回歸彰化營運　新用戶享「4趟5折」乘車優惠

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

【英語多益通】七月鬼門開　鬼月禁忌英文怎麼說？

彰化萬人血清檢測公佈喊卡　陳時中否認「高層施壓」：沒有原因就公開吧！

全國工總「紓困4.0勢必要推動！」　勿漲勞健保費

未戴口罩3000罰款火速繳清！黃偉哲：縱有百般理由也都不成理由

簽兒子連絡簿「老師1句話」讓她頭皮發麻！　麻瓜媽媽慌了：7月份別這樣

民法下修18歲成年　8成家長擔心：太早結婚恐增加離婚率

「紙本藝FUN券」來了！8/31四大超商健保卡申請　9/8抽60萬幸運兒

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

Uber宣布今起回歸彰化營運　新用戶享「4趟5折」乘車優惠

生活品質、醫療水平佳　港人來台買房數年增2倍

看準電競、瘦身、毛孩商機！第一金投信推年輕新生活傘型基金

錄音一半...傳來「已逝母香味」　張秀卿崩潰痛哭：她來陪我了！

雲林莿桐農會綠色照顧　七旬長輩回顧青春走秀重現年輕活力

多齊頭帶領西區發展！柯文哲：雙子星2021年開工　未來2年處理北車E1E2

吃鍋到一半！霧間竄出「超殺萌影」狠怒視　網笑：快拿肉鎮壓

桃園警巡邏遇通緝犯駕車逃逸　一路尾隨追入死巷當場逮獲

友達三大創新產品　獲頒2020顯示器元件產品技術獎

快訊／國道1號溪州路段貨車起火　駕駛跳車躲過一劫

林俊傑穿9萬LV牛仔外套洩老闆身價　混搭自家潮牌宣傳

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

生活熱門新聞

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

彰化男打1922同意採檢　指揮中心否認

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報

9家丁丁首賣淡橙橘口罩　26日全台陸續開賣

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

紙本藝FUN券來了！9/8抽60萬幸運兒

黃偉哲頒獎「未戴口罩」　衛生局開首張3000元罰單

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

台灣又傳輸出病例！　上海今通報「1例台灣境外移入」

館長槓劉寶傑！PTT推「陳之漢膨風真相」戰爆了

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

嬤乳癌晚上偷哭！認做對1件事笑了　暖哭3.5萬人

更多熱門

相關新聞

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

文化部繼推出第一波「數位藝FUN券」後，緊接針對手機弱勢族群規劃推出第二波「紙本藝FUN券」，今（24）日下午2時將舉行記者會，正式宣告啟動「藝FUN券2.0」，由文化部長李永得說明「紙本藝FUN券」執行細節。

文化部：藝術品交易所得不列綜所稅

文化部：藝術品交易所得不列綜所稅

全家加碼振興！200變600元購物金

全家加碼振興！200變600元購物金

首宗偽三倍券被抓了！　央行「3招破解」

首宗偽三倍券被抓了！　央行「3招破解」

最後一輪紙本三倍券可以領了！超商優惠一次看

最後一輪紙本三倍券可以領了！超商優惠一次看

關鍵字：

藝FUN券振興三倍券文化部李永得藝Fun券2.0

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

熊熊正面照孕肚藏不住了！

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面