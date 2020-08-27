急性心肌梗塞先打119！全程只花23分鐘　花蓮男從鬼門關走回

▲心臟內科主任陳郁志指出，民眾若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀應立即就醫，把握心肌梗塞急救黃金時間。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

平常除抽菸外，無任何三高病史的53歲陳先生，日前上午突然胸痛、冒冷汗、呼吸困難、噁心想吐，打電話給119求救，當患者送達花蓮慈濟醫院急診時，救心小組已經啟動並完成待命準備，透過綠色通道直接進到心導管室進行手術，從急診到血管暢通只有23分鐘。對於自己能救回一命，陳先生直說自己真的很幸運！

「陳先生真的很幸運，鄰居幫他叫了救護車，救護車上心電圖即時給花蓮慈院心臟內科蔡紹謙醫師判讀，通知導管室，才能及時送醫，救了他一命。」值班的花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志指出，急性心肌梗塞變化極為迅速，來不及防備，自行就醫如開車、騎車或叫計程車，很有可能隨時意識不清昏倒在路上，非常危險，目前僅有1～2成的病人會叫救護車就醫，這也是最令心臟科醫師憂心的事。

陳郁志主任表示，目前花蓮縣消防局救護車上都備有智慧雲端救護系統，可回傳十二導程心電圖，讓急診室掌握患者生命徵象，而心電圖回傳至消防局心電圖群組，由花蓮縣各心臟內科醫師或急診內科醫師協助判定，一旦判斷為急性心肌梗塞時，救護車就會將病人送往有心導管室的醫院治療。

▲花蓮慈院救心小組師生合照。

因此當陳先生送到急診時，花蓮慈院救心小組早已在急診室等候，並做好心導管手術準備，病人一抵達醫院，就通過綠色通道進入心導管室手術。陳郁志主任說，在心導管室時，正在緊急處理血管的當下，病人發生嚴重心律不整，心跳停止。心導管醫護人員立即給予電擊，將心臟整流回來，心臟才開始跳動。當時和蔡醫師兩位醫師合作，繼續幫病人順利完成支架置放。回想起來，萬一如果發生心律不整時間點在院外，又不在救護車上，後果不堪設想。

陳郁志主任再次強調，發生急性心肌梗塞交給緊急救護系統是最好的。妥善的轉到有緊急救心的醫院，血管越早暢通，心肌受損越少越好。陳先生經過心導管手術急救後，轉往加護病房治療。兩天後轉入普通病房，於今日出院，陳先生頻頻感謝醫護團隊與消防局的救命之恩。

民眾若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀，要救命，先打119，千萬不要自行就醫。陳郁志主任表示，花蓮慈院能夠23分鐘暢通血管是累積了多年的準備工作，需要整個緊急醫療體系的整合，和醫療團隊的合作才有辦法。目前急性心肌梗塞到院後的處理時間可能已經無法再繼續縮短，期待的是更加縮短到院前的時間，靠的是民眾對症狀認知，盡早啓動救護系統，即時轉往有心導管室的急救醫院處理，才能有效提高心肌梗塞的存活率。

►我沒有遲到，是時間遲到了！