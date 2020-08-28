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單車男路倒！天母飯糰老闆自備AED衝出來搶救　名醫得知真相超感動

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田知學(左)在臉書上PO出照片，開心被急救的男子終於甦醒。（圖／翻攝自《布農Doc 田知學》粉絲頁）

▲田知學（左）在臉書上PO出照片，開心被急救的男子終於甦醒。（圖／CTWANT提供／翻攝自《布農Doc 田知學》粉絲頁）

圖文／CTWANT

日前台北市天母地區一位飯糰店老闆，使用店裡的AED（自動體外心臟電擊去顫器，俗稱傻瓜電擊器）救回一名突然心臟病發的陌生男子。知名急診室醫師田知學剛剛在臉書上分享第一手照片，寫道「被急救的就是照片裡的先生，他醒了！」

大家都很好奇，一般來說飯糰店不會設有AED設備，北市消防隊員楊志偉日前也分享原委，原來這位飯糰店老闆幾個月前也曾遇到一位在市場突然倒下的路人，老闆熱心跑到記憶中設有AED的店家想要商借設備，卻發現剛巧店家沒有開門，後來這位路人也不幸過世，這讓飯糰店老闆感到相當遺憾，因此便決定在店內裝設AED設備。

請繼續往下閱讀...

照片中幸運甦醒的男子，當天騎著單車無預警摔倒在路上，一旁的水果店老闆察覺不對便趕緊呼救，飯糰店老闆聽到便立刻拿著AED設備來搶救。

田知學醫師也在臉書上補充，其實當天剛好也有一位護理師幫忙在黃金救援時間進行CPR，才讓男子幸運恢復心跳。田知學也寫道「事發那天剛好是農曆七月一日」，正是大家的愛心與熱心，才讓男子逃離鬼門關。

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