　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨揭露2大事實　質疑馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／民進黨中央黨部）

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／民進黨中央黨部）

記者陶本和／台北報導

民進黨27日透過臉書發文，質疑前總統馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民，「到底站在哪一邊」？同時也提出2大事實佐證，指控馬英九過去這段期間的談話是移花接木、斷章取義。

針對馬英九所提「首戰即終戰」的說法，民進黨表示，這不是出自國防部的報告，而是對岸意圖進犯台灣的戰略，馬英九和不敢挑戰黨內反改革勢力的黨主席江啟臣，把對岸犯台的戰略，當作強迫推銷「九二共識」的理由，不誠實也不負責任。

首先，民進黨提出第一項事實，馬英九稱，他的「首戰即終戰說」是引用國防院的報告，但其實馬英九故意去頭去尾，截用這份《中共政軍發展評估報告》的原文裡一句話：「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」

民進黨表示，但原文這段是對岸的戰略指導，也就是對岸的立場，而不是戰爭的結果預測。這份報告真正目的，是在了解對岸戰略意圖的同時，台灣在國防上應該加強的方向，而不是去接受喪權辱國的「九二共識」，「馬英九用這份報告來恫嚇台灣，根本就是在幫中國做大外宣。」

民進黨認為，面對對岸窮兵黷武，台灣不是放棄自己的自由民主，不是把主權割讓出去，而是要強化國防實力，也要與周邊國家加強軍事交流與合作，「馬英九、江啟臣的邏輯，就像是指責家裡裝了防盜警鈴的人是『挑釁』，還要拿自己的安全跟財產當作『共識』換給想闖空門的歹徒，真是荒唐。」

接著，民進黨提出第二項事實，國民黨的政治人物說，「國際危機組織」今年6月的《危機觀察》（CrisisWatch June 2020）報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，都是因為民進黨政府造成的。

但民進黨指出，事實是，這份報告清楚點出，造成台灣區域安全威脅的，就是對岸，國民黨不敢對中國的霸權主義說句話，卻反過來譴責安全受到威脅的台灣人，到底是站在哪一邊。

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
雨炸宜蘭！地下停車場成大水坑　車子在汪洋中移動
台中嬤走失街頭　警一查大驚：她是清朝人！116歲人瑞養生秘訣
人妻跟老公激戰被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪喊：表現不好再
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

國土計畫補償辦法出爐　內政部：既有合法權利受損可獲補償

黃珊珊反擊外交部：防疫會議只討論防疫旅館　沒參與捷克團相關討論

民進黨揭露2大事實　質疑馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民

轟馬「終戰說」為匪宣傳！王世堅：不敢對抗就閃去旁邊

內政部修政黨法　政黨違規負責人連坐罰「最重處100萬罰鍰」

影／國民黨傳拱「侯盧配」參選總統　侯友宜：實現市民期待才是市長本份

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

國土計畫補償辦法出爐　內政部：既有合法權利受損可獲補償

黃珊珊反擊外交部：防疫會議只討論防疫旅館　沒參與捷克團相關討論

民進黨揭露2大事實　質疑馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民

轟馬「終戰說」為匪宣傳！王世堅：不敢對抗就閃去旁邊

內政部修政黨法　政黨違規負責人連坐罰「最重處100萬罰鍰」

影／國民黨傳拱「侯盧配」參選總統　侯友宜：實現市民期待才是市長本份

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

老愛「喔」敷衍回Line！媽不忍了開大絕...兒乖乖改口　網超有感：真的討厭

美疫情趨緩民調浮動　川普6搖擺州支持率增加仍落後拜登

正妹遭前男友上傳性愛片…第2任「下架偷備份」　分手嗆：要跟全部人講

「李先生」又惡鬧永和餐廳　10便當送達無此人！業者怒揭3手法：別再受騙

【戒急用忍李登輝2】林忠正／從沒有實權的總統　到一刀斬殺的劍道手

每天中午都看盤！他一買股票就瘋狂瞎操心　網推爆這4支：ALL IN啦

堅果營養各不同！專家曝「年齡決定怎麼吃」…把握3原則吃得健康

苗栗「帥炸猛男」消防員雪山救難　摔落10米陡坡...重傷住加護病房

美國為何關中國領事館？FBI調查披露細節

奠定周迅影后地位　《蘇州河》數位修復20年後在台上映！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

快訊／行政院急挪經費10幾億　支應安心旅遊補助到9月底

黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

徐永明收賄、國昌錄音檔　時力1個月內4人出走　

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

台灣對美軍購增加810億　「岸置魚叉飛彈」擊殺率提升至70%

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

哪來萬人？王定宇批名嘴專家造謠

侯友宜宴請新北跨黨立委　「賴品妤、羅致政遲到1小時」余天缺席

黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　陳為廷女友急電溝通反遭斥

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

獨／英國前議長邀蔡英文回倫敦母校演講

老字號餐廳遭罰　柯文哲籲「尊重法治」

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡英文宴請民進黨立委　立法院擬提前開議審紓困3.0

快訊／蔡英文宴請民進黨立委　立法院擬提前開議審紓困3.0

立法院二次臨時會不開，讓紓困3.0追加預算卡關。據了解，立法院新會期預計在9月1日接待捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrcil）參訪團完後啟動。總統蔡英文與行政院長蘇貞昌28日將在台北賓館宴請民進黨立委，研擬朝野攻防。

自台離境確診多？菲女匡列接觸者21人

自台離境確診多？菲女匡列接觸者21人

蘇震清涉賄辭中常委　「英系」蔡易餘遞補

蘇震清涉賄辭中常委　「英系」蔡易餘遞補

台在南法新設辦事處　陸外交部回應

台在南法新設辦事處　陸外交部回應

民進黨辦民主之路營隊　吸18國學生搶報名

民進黨辦民主之路營隊　吸18國學生搶報名

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

2020下半年「財運事業最旺3星座」

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面