民進黨揭露2大事實　質疑馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／民進黨中央黨部）



記者陶本和／台北報導

民進黨27日透過臉書發文，質疑前總統馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民，「到底站在哪一邊」？同時也提出2大事實佐證，指控馬英九過去這段期間的談話是移花接木、斷章取義。

針對馬英九所提「首戰即終戰」的說法，民進黨表示，這不是出自國防部的報告，而是對岸意圖進犯台灣的戰略，馬英九和不敢挑戰黨內反改革勢力的黨主席江啟臣，把對岸犯台的戰略，當作強迫推銷「九二共識」的理由，不誠實也不負責任。

首先，民進黨提出第一項事實，馬英九稱，他的「首戰即終戰說」是引用國防院的報告，但其實馬英九故意去頭去尾，截用這份《中共政軍發展評估報告》的原文裡一句話：「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」

民進黨表示，但原文這段是對岸的戰略指導，也就是對岸的立場，而不是戰爭的結果預測。這份報告真正目的，是在了解對岸戰略意圖的同時，台灣在國防上應該加強的方向，而不是去接受喪權辱國的「九二共識」，「馬英九用這份報告來恫嚇台灣，根本就是在幫中國做大外宣。」

民進黨認為，面對對岸窮兵黷武，台灣不是放棄自己的自由民主，不是把主權割讓出去，而是要強化國防實力，也要與周邊國家加強軍事交流與合作，「馬英九、江啟臣的邏輯，就像是指責家裡裝了防盜警鈴的人是『挑釁』，還要拿自己的安全跟財產當作『共識』換給想闖空門的歹徒，真是荒唐。」

接著，民進黨提出第二項事實，國民黨的政治人物說，「國際危機組織」今年6月的《危機觀察》（CrisisWatch June 2020）報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，都是因為民進黨政府造成的。

但民進黨指出，事實是，這份報告清楚點出，造成台灣區域安全威脅的，就是對岸，國民黨不敢對中國的霸權主義說句話，卻反過來譴責安全受到威脅的台灣人，到底是站在哪一邊。

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