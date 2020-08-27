Apple Music 全新推出數十種兒童專屬音樂歌單

▲iOS 14 新版 Apple Music 搜尋介面。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

iOS 14 的 Apple Music 使用介面有了許多新的變化，包括 logo 變成紅色的，搜尋介面針對音樂類別提供了瀏覽功能等等，不過現有的 Apple Music 也沒閒著，宣布重新推出親子歌單，即日起用戶可享受全新的「Fun!」系列播放列表，讓孩子可以跟著音樂一起學習。

過去的兒童音樂多數都是搖籃曲與兒歌，但近年的選擇非常豐富，現在兒童音樂涵蓋的範圍愈來愈廣，家長現在跟孩子一起聽音樂也能享受，甚至因為共享喜愛的歌曲而使得關係更為緊密。

KKBOX 自去年祭出秘密武器 KKBOX kids 就是著重新手爸媽、學齡兒童、孕媽咪的需求，提供親子音樂、有聲書，並提供親子活動訊息。而相較於 KKBOX，Apple Music 的歐美曲目比較完善，如今似乎也看中兒童需求，全新推出了「童趣健身歌」、「 玩耍時間到！」、「ABC 字母歌」等多種播放列表，記者實測，音樂以拉丁語系為主，對於正在學習英文的孩童來說，或許可以因此在遊玩、健身過程中得到成長。

此外，Apple Music「Kids and Family」還將首次亮相新的播放列表，像是「超級英雄出擊」，裡頭收錄了許多超級英雄音樂，讓小孩從小養成「看完電影追音樂」的習慣(?)，另外還有專為女童釋出的「公主力量」播放歌單以及「小牛仔很忙」鄉村即興演出歌單，甚至還有為喜歡扮演海盜的孩子們伴奏的「 海盜主題兒歌」等等，解決父母親忙著找歌的困擾，在陪伴的過程中，也能夠因為音樂助興。

從 Apple 公司 2020 年第二季財報可以看到，旗下雲端服務 iCloud、音樂服務 Apple Music 等訂閱型服務總營收來到 133.5 億美元，相較去年同期提升 16%，創下歷史新高。

「我們發現在 Apple Music 上收聽“Kids and Family”內容的時間大幅增加，僅在最近 4 週內就增加了 105％ 以上。」

Apple Music 官方指出，「Kids and Family」是 Apple Music 上增長最快的類型之一，「熱舞派對闔家歡」、「小朋友的熱舞派對」、「流行闔家歡」等熱門播放列表已急劇增加，在疫情期間，受到居家隔離影響，它已成為父母愈來愈重要的工具。