庫克接管9年帶領蘋果續寫傳奇！　股價連翻5倍漲破500美元

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook, 圖左）與創辦人賈伯斯（Steve Jobs, 圖中）。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

9年前蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）將執行長一職交給庫克（Tim Cook），結果在9年間，讓蘋果股價翻升5倍，且還在持續成長。

蘋果市值在兩年間從1兆美元翻倍至2兆（約新台幣58.8兆元），即便在過程中，蘋果一度被人看衰，甚至經歷了美中貿易戰和新冠肺炎（COVID-19）疫情，但庫克仍領著蘋果持續改革，挺過艱難的時期。

提及蘋果，人們想起的經典產品肯定是 iPhone，甚至有些人認為庫克僅在財務方面有所成就，對於產品的熱情始終不及賈伯斯，然而在庫克的任期內，最受矚目的新產品莫過於 Apple Watch 了，它具備救生功能和心電圖應用程式，至今已有不少因它而獲救的案例。

庫克曾表示，「賈伯斯留下了一家只有他才能建立的公司，他的精神將是蘋果永遠的基礎。」

庫克強調，蘋果未來仍會致力於創新，但只會將精力集中在少數更有意義、對人類有重大貢獻的項目上，才能讓蘋果更加出色。就目前的情形看來，他確實是做到了。

蘋果（AAPL-US）股價在周一突破500美元，收在每股503.43美元（每股約新台幣14,800元）。自 3 月全球股市崩盤以來，蘋果股價已翻了逾1.2倍，且後市持續看好。