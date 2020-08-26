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iPhone 12系列瀏海不變！Pro 機種支援雷射對焦、120Hz更新率

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特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果公司 iPhone 12 系列預計有四個版本，而今年的 iPnone 除了支持 5G，手機畫面更新率還可望達到和 iPad Pro 一樣的 120Hz，相機功能也會有新的變化。

今年 6 月，新版 iOS 14 開放了限制幀率的新功能，目前發現 iPhone 11 系列的部分手機，只要更新 iOS 14 之後，可以在“輔助使用>動態效果”當中會發現裡頭多了一個“減少動態效果”（Limit Frame Rate）的選項，記者的 iPhone 11 Pro 在更新 iOS 14 Beta 5 之後也有這功能。這選項的用意很明顯是為了減少手機耗電的問題，不過有網友發現，iPhone 11 Pro 開啟這選項之後，幀率將被限制在 60Hz，這部分的功能被認為是今年 iPhone 12 部分手機擁有 120Hz 螢幕更新率的證明。

先前曝光的 iPhone 12 系列模型當中其實就可以知道瀏海大小沒什麼改變，推特爆料王 Jon Prosser 更進一步分享了他對 iPhone 12 系列手機”瀏海“的感覺。根據他的說明：iPhone 12 Pro Max 今年的 Face ID 臉部偵測的感測範圍明顯變大，不過瀏海大小跟先前看起來沒什麼太大的變化，可能是因為螢幕變大了，所以瀏海“感覺起來“有點變小了。

不過 EverythingApplePro 推文曝光了疑似 iPhone 12 Pro 測試設備照片，可以發現時間右側增加了 AM 顯示，這意味著 iPhone 12 Pro Max 的螢幕寬度確實增加了一些，這張照片稍早被 Jon Prosser 提出質疑，也有許多網友認為這張照片應該是 iPhone 11 Pro Max。

至於大家都關心的 120Hz 螢幕更新率方面，Jon Prosser 指出，他看到目前只有 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 測試機才有 120Hz 螢幕更新率，從畫面可以看到手機提供了全新的 Enable High Refrech Rate（開啟高更新率）以及 Enable Adaptive Refresh Rate（開啟自動更新率）兩個功能選項，前者可以開啟 iPhone 的高更新率，後者可以根據顯示內容在 120Hz 和 60Hz 更新率間動態切換，而不是目前需要在輔助功能當中才能開啟。

此外，Jon Prosser 也表明這台處於 PVT（生產驗證測試）階段的試用機當中，確認支持雷射偵測掃描儀以及 120Hz 高螢幕更新率，而且在新版本的 iOS 14 相機設置中，提供了以往沒有的 Enable LiDAR CA（開啟LiDA）選項，下方的就是為讓雷達掃描儀輔助自動對焦，視頻和夜間模式下物體檢測，這個做法在目前的三星、華為旗艦機當中都可以看得到，但是對於蘋果手機來說，這是第一次，看來其夜間對焦與動態拍攝能力上都將會有所增強。

蘋果公司傳聞今年將會推出四款新一代 iPhone 旗艦機，包括 5.4 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Max，6.1 吋的 iPhone 12 Pro 和 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max。

這四款手機都將使用由台積電開發的 5nm A14 Bionic 晶片組，因應市場需求，每支手機都支援 5G，iPhone 12 將提供 4GB RAM，拍攝規格應該跟 iPhone 11 差不多，都具備廣角與超廣角相機，而 iPhone 12 Pro 將提供 6GB RAM，傳聞除了廣角、超廣角之外，原本的長焦鏡頭將會改為 3 倍光學變焦的長焦相機，另外還會多了一個首見於 iPad Pro 2020 的 LiDAR 景深偵測模組，著重提供 AR 功能，不過這次的傳聞當中表明將會提供雷射對焦功能，實際上如何，還是以 Apple 公司在 10 月亮相的新機為主。

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