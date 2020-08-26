蘋果推出 watchOS 7 第六個測試版　追蹤用戶睡眠和洗手頻率

▲Apple Watch 對人們健康功能越來越加注重。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布了 watchOS 7 第六個測試版本，開發人員需要從蘋果開發者中心下載正確的配置檔案，並更新至新系統，更新時Apple Watch 必須要有50％以上的電量，且必須放在充電器上，當然也要在 iPhone 的藍牙連線範圍裡。

‌watchOS 7‌ 帶來了新的錶盤共享功能，用戶可以透過訊息、郵件、App Store、網站或社交媒體來與其他人共享錶盤，錶盤也多了很多新選項和捷徑、月相、世界時鐘等複雜的新功能。

▲Apple Watch 睡眠追蹤功能。（圖／取自MacRumors）



‌‌watchOS 7‌‌ 也首次引入了新的睡眠追踪功能，使 Apple Watch‌‌ 偵測睡眠時呼吸相關的微小動作，提醒用戶準備上床睡覺，維持用戶的平均睡眠時間。

Apple Watch 在睡眠模式時會開啟「勿擾模式」，手錶螢幕光線會自動變暗，而鬧鐘功能會使用觸覺反饋或柔和的聲音喚醒用戶，還會打招呼和提供天氣預報。

▲Apple Watch 新增檢測用戶洗手的功能。（圖／取自MacRumors）



除了睡眠追踪功能之外，Apple Watch 還增加了一項新的洗手檢測功能，當它檢測到洗手的動作和水聲時，會跳出洗手至少20秒的倒數計時提示，在「健康」的應用程式中還會顯示用戶洗手頻率和持續時間。

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