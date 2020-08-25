「樹冠屋」不夠看！　Apple 新門市「海灣燈籠」將於新加坡金沙酒店旁開幕

▲新加坡蘋果新門市「海灣燈籠」。（圖／取自Getty Images）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在疫情期間，仍持續擴展一些有特色的 Apple Store，似乎有意將門市變成觀光景點來吸引人潮，像是7月底在泰國曼谷開幕的「樹冠屋」門市。現在蘋果在新加坡的濱海灣區（Marina Bay）建造了一座水上門市，宛若漂在水上的一顆球，肯定又會吸引一批蘋果迷們前往朝聖。

這間新門市是蘋果第一個球狀的門市，也是第一間浮在水面上的蘋果門市，該地原本是當地的一間夜店，現在被改為以玻璃和金屬的球狀建築，外觀上還有大大的蘋果Logo，據傳內部還有世界上最高的室內瀑布。

關於其內部的結構，目前還不清楚，但這將是蘋果全球第512家門市，且將在不久後開幕。據傳在夜間，球體上會散佈橫條狀的燈光效果，據說是因應中秋節的燈籠所設計。

據外媒報導，根據新門市的宣傳和營銷手冊中，提到新門市名為「海灣燈籠」，相當詩情畫意。 無論門市內部建築究竟會如何呈現，單單這漂浮在水面上的建築外觀就已經相當具有科技感，令人感到相當期待。

白天的濱海灣金沙酒店看起來像是一艘奇怪的太空飛船，到了晚上則相當壯觀，儼然是新加坡最具代表性的天際線，而蘋果這顆「海灣燈籠」門市，就座落在旁邊的海灣。