「樹冠屋」不夠看！　Apple 新門市「海灣燈籠」將於新加坡金沙酒店旁開幕

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果在疫情期間,仍持續擴展一些有特色的 Apple Store,似乎有意將門市變成觀光景點來吸引人潮,像是7月底在泰國曼谷開幕的「樹冠屋」門市。現在蘋果在新加坡的濱海灣區(Marina Bay)建造了一座水上門市,宛若漂在水上的一顆球,肯定又會吸引一批蘋果迷們前往朝聖。

這間新門市是蘋果第一個球狀的門市,也是第一間浮在水面上的蘋果門市,該地原本是當地的一間夜店,現在被改為以玻璃和金屬的球狀建築,外觀上還有大大的蘋果Logo,據傳內部還有世界上最高的室內瀑布。

關於其內部的結構,目前還不清楚,但這將是蘋果全球第512家門市,且將在不久後開幕。據傳在夜間,球體上會散佈橫條狀的燈光效果,據說是因應中秋節的燈籠所設計。

