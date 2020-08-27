Apple TV+ 可望在2021年增加AR內容！　AR眼鏡最快於2023年推出

▲傳蘋果正在開發AR眼鏡。（圖／取自9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果計劃在 Apple TV+ 串流媒體服務中，額外增加擴增實境內容，據傳可以抓取電視節目中的場景，例如人物或物體，然後顯示在觀眾的 iPhone 或 iPad 上，就可以將它們顯示在用戶周圍的環境中。

據彭博社報導，AR功能預計會在2022年蘋果發表擴增實境和虛擬實境的蘋果頭戴裝置之前亮相。此外，蘋果打算在今年晚些時候發布 Apple TV 的AR功能，但因為全球疫情延遲新產品的發布，甚至還傳出可能會放棄這個計劃。

而蘋果即將問世的 iPhone 12 系列中，預計首次推出LiDAR光學掃描儀和ToF 3D相機，可望提升AR體驗‌，與今年發布的 iPad Pro 添加的LiDAR掃描儀功能相似。蘋果目前僅提供兩個AR功能，Animoji 和 Measure 應用程式，並依賴第三方程式開發人員使用ARKit框架，來提供其他AR程式和體驗。

先前傳言指稱，蘋果的擴增實境頭戴設備將於2022年發布，而且蘋果和富士康似乎已經正在進行生產；除了頭戴式裝置外，蘋果還有多個AR和VR項目正在開發中，包括一副時尚的AR眼鏡，最快可能在2023年推出。