台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日於澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）所舉辦的「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders’ Dialogue）中，針對台海動盪危險時期，提出台灣做好充分準備的三大關鍵。

近期台海情勢緊張，蔡英文於智庫談話時，提出台灣做好充分準備的三大關鍵：第一，致力持續對兩岸政策採取務實一致的態度，「正如我在就職演說中所說的，在兩岸關係上，我將繼續秉持『和平、對等、民主、對話』的四項原則。」

蔡英文強調，國際社會可以繼續期待，在她的第二任期內，對兩岸和平穩定的所有承諾，不會改變。

第二，蔡英文說，會提升防衛能力，在當前情勢下，堅強的實力能夠帶來威懾效果，也能降低軍事冒進的風險，「為此，我們的政府堅定承諾，提高國防預算，調整防禦戰略，包括納入『整體防衛構想』，確保國軍弟兄姐妹精良裝備及良好訓練。」

第三，蔡英文指出，要強化理念相近國家的連結，當前情勢需要齊心協力，要讓全世界知道，台灣站在世界民主的前線，我們將基於共享價值和共同利益，繼續與美國等理念相近國家建立更堅實的安全夥伴關係。

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