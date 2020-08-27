疑大雨視線不佳　台南下營女騎士摔落水溝亡

記者林悅／台南報導

台南地區雨勢不斷，27日上午6時36分，在下營區市道174線15.7公里東向西路段，發生一件64歲郭姓婦人騎機車，疑似天雨視線不佳，擦撞右側水泥護欄後，摔入路旁排水溝內，警、消人員到場查處時，發現郭姓婦人已氣絕多時，全案由檢警調查處理中。

▲台南下營區市道174線15.7公里東向西路段，發生郭姓婦人騎機車，疑似天雨視線不佳，擦撞右側水泥護欄後，摔入路旁排水溝內溺斃情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，案經路過民眾發現並向警方報案，麻豆警方及下營消防分隊救護人員馬上到場查處救援，惟到場時發現郭女已死亡。警方初步勘查發現，郭姓婦人騎機車，疑似擦撞右側水泥護欄後，摔入路旁排水溝內而溺斃，惟確切發生肇因及時間待調查，因現場無監視器影像，警方已著手調閱郭女發生事故前的行進軌跡，不排除天雨造成視線不佳而發生憾事。警方已報請檢察官相驗中。

麻豆警分局長洪頂力表示，這幾天南部地區因西南風增強，水氣增多，下營地區26日又發生局部大雨，警方呼籲下雨天經常造成用路人視線不佳，能見度下降，遇局部大雨路段應小心行駛並減速慢行，並應開啟大燈注意前方道路狀況，對於本起交通事故，警方目前尚在調閱郭姓婦人行進軌跡，會再進一步釐清事故發生經過及肇事責任。

麻豆分局特別呼籲駕駛人，上路前應注意氣象預報及天氣狀況，遇豪大雨應開啟大燈並注意車前狀況，小心行駛，防範此類事故再次發生。

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