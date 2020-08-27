台南市下一晚的雨　曾文水庫蓄水僅上升0.4％！

▲台南主要水庫曾文水庫，經過一晚至27日上午7時止，蓄水僅上升0.4％，還要繼續「加水」才行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

西南氣流造成台南市區強降雨，永康、仁德、善化、南區多處積水成災，台南主要水庫曾文水庫，經過一晚至27日上午7時止，蓄水僅上升0.4％，仍維持3成1，與烏山頭水庫合計蓄水量約2.2億以上立方公尺，預計未來幾天還會進水，期待雨勢都能下在曾文集水區，趕快把水庫蓄滿，不然明年供水會有問題。

根據經濟部水利署資料顯示，台南曾文水庫目前蓄水量31.8％，有效蓄水量16206萬立方公尺；烏山頭水庫有效蓄水量超過6000萬立方公尺；南化水庫有效蓄水量98.6％，8957萬立方公尺，除南化及烏山頭水庫較有進水外，主要水庫曾文水庫蓄水量，經過26日7時至27日7時，蓄水量僅上升0.4％，顯示曾文水庫集水區還是沒有大量降雨，台南地區缺水問題尚未解除。

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台南供應民生用水的南化水庫，目前98.6％，快接近滿水位，目前水有效蓄水量8957萬立方公尺，進水177萬立方公尺，可維持台南地區民生用水正常供應，並可支援高雄，如果曾文水庫沒有大量進水，明年農業及工業用水是否能正供供水則頗令人擔憂，期待雨水多降在曾文水庫集水區，早日能把曾文、烏山頭水庫「加滿」，以解「水憂」。

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