大雨灌安平！黃偉哲守整夜「凌晨4點還在回臉書」　網友狂勸休息

記者黃翊婷／綜合報導

台南市27日宣布正常上班、上課，市長黃偉哲與市府團隊自26日晚間持續關注各區降雨情形，直到27日凌晨4時01分還在臉書PO文呼籲市民注意安全，並公開目前封閉的1處道路以及5座橋梁地點。但還是有不少住在安平、安定、官田區的網友，陸續在PO文底下回報凌晨下起大豪雨，「安定、大灣真的每下必淹」、「整晚豪大雨」、「暴雨襲擊中」。

▲安平網友拍下凌晨大雨的畫面，並PO到黃偉哲的臉書。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲，下同）

黃偉哲與團隊人員似乎整夜未眠，自27日凌晨0時在臉書PO文提醒市民注意安全後，隨即又在凌晨4時01分PO文，內容提到，深夜局部地區出現降雨情況，大北門區、曾文區、府城地區、大新豐區、玉井區等地，均可感受到雨勢持續加大，根據市府應變中心的監測，目前各行政區及河川水位，均未達淹水警戒，但依舊會持續監測水情和雨量，並確保抽水站與移動式抽水機可在必要時發揮作用。

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另外，截至27日凌晨3時50分的統計，台南市共有1處道路、5座橋梁封閉，包含新市區三舍涵洞、虎山道路、崙頂2號橋、潭永橋，以及永康區鹽水溪過水便橋、歸仁區中路橋。

▲黃偉哲及市府團隊1小時前仍在線上與網友互動。

雖然台南市政府已經宣布27日正常上班、上課，但各地區凌晨陸續下起大豪雨，不少民眾擔心到一夜沒睡。黃偉哲與團隊也陪著一起熬過整晚，甚至在最新一篇PO文公開10分鐘之後，還留言提醒網友門窗要記得關好，讓大家忍不住狂刷留言希望市長和團隊人員趕快去休息，「辛苦了，這麼晚還沒睡」、「謝謝你們，台南有你們真好」。

不過，也有安平、安定、官田區的網友回報凌晨大雨的情況，有些地區的雨勢已經停歇，但還是很擔心白天上班時，會因為晚上大雨造成的淹水而遲到，「安定、大灣真的每下必淹，希望相關單位都能重視」、「最怕就是這樣……常常這樣，往往宣布停班停課，我們已經在外面被雨困住，進退兩難了」。

▼台南部分路段26日已經因為強降雨而封閉。（圖／記者林悅翻攝）