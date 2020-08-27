中元普渡「四不七宜」　祭拜好兄弟千萬不能說自己姓名

▲楊登嵙提醒，中元普渡謹守四不七宜原則，別讓「好兄弟」賴著不走。（圖／楊登嵙提供）

記者鄧木卿／台中報導

正值農曆七月，家家戶戶都選在15日中元節前後辦理普渡拜拜，以保平安，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，普渡有最佳時間、地點，不能說出自己名字等注意事項，一旦觸犯禁忌，有可能帶來衰運或病痛，甚至讓「好兄弟」賴著不走，不得不慎。

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楊登嵙列舉了11項中元拜拜時注意事項：

1.宜午後祭拜：由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午1點過後到傍晚5點之間祭拜。

2.宜在戶外拜：普渡要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡，現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

3.供品宜插香：每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

4.宜整箱拆開：若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

5.放清水毛巾：祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

6.沖煞宜迴避：當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

7.服裝宜端莊：祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

8.不可燃鞭炮：既然請來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

9.不可說姓名：一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

10.不可亂說話：在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

11.不可搶供品：普渡法會時，法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。

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