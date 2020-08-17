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南投15.6億「護理師」正面曝光！台彩打臉爆料說　命理專家回應了

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▲民眾親眼看過南投女得主的照片，鼻翼豐滿。（圖／民眾提供）

▲民眾親眼看過南投女得主的照片，鼻翼豐滿。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

7月27日開出威力彩頭獎31.2億元，共有2注中獎，其中1注南投縣竹山紫南宮旁的得主17日出面領獎，台彩指是1名住在新北市的未婚女性，且並未離職，直接打臉命理專家楊登嵙和前議員陳清景證實女得主「已婚、離職要回老家開設長照機構」的說法，楊登嵙對此表示，陳清景沒有說謊的必要，「可能是中獎人身分自知曝露太多而不得不如此」。

▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝）

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▲南投紫南宮旁的投注站開出威力彩頭獎。（圖／ETtoday資料照）

據台彩表示，出面領獎的是新北市人、年約30多歲的未婚女性，該女子是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，因為知道威力彩頭獎上看31億元，所以她也買了2注電腦選號，其中1注中頭獎。

台彩還轉述，中獎人任職私人企業，目前仍在職，並無辭職打算，她是在家中自己兌獎，一開始兌中時非常驚訝，嚇到頭皮發麻，激動到哭了出來，當晚睡不著覺，領獎前一晚也睡不著覺，懷疑是不是一場夢境，中獎後沒有告訴任何人。

出面領獎的人身分曝光後，和原先台中市前議員陳清景所描述的樣貌完全不同，孰是孰非？台中警方表示，陳前議員上周車禍後，雖然沒有生命危險，但仍在加護病房觀察，還沒轉到普通病房，至今還沒有製作筆錄。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，他和陳清景是舊識，L小姐中獎的訊息也是陳告知他的，他看過L女的長相，鼻翼飽滿，加上屬蛇，屬蛇者去年犯太歲，所以今年是大好年，此外，L女長期從事照顧老年人的護理工作，非常有愛心和耐心，平常也常做公益事業，所以中獎並不意外。

至於為何出面領獎人看起來不像L女，楊登嵙說，自從L女身分曝光後，L可能自知身處危險，有可能委由親友去領取，自己也陪著去，不管真相如何，他堅信陳前議員沒有說謊必要，更不可能藉著亂編得到好處，只能祝福L女好好回報社會。

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