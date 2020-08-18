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台彩打臉爆料！楊登嵙：女得主覺得太危險才由親友代領　彩券行老闆說話了

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▲▼命理師楊登嵙表示，陳清景車禍純粹是不幸的巧合。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲命理師楊登嵙堅信陳前議員沒有說謊必要。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

多天來傳得沸沸揚揚的威力彩頭獎31.2億元、2注得主身分，其中1注是開在南投縣竹山紫南宮旁的彩券行。之前台中市前議員陳清景證實，該得主是一名已婚女性護理師，且事後離職要回南投老家開設長照機構；但台彩17日表示，這名得主已領獎，是一名住在新北市的未婚女性，且並未離職，直接打臉陳的說法。對此，命理專家楊登嵙表示，陳沒說謊的必要，女得主應該自知身分曝光後覺得太危險，因此委由親友領取。

據台彩表示，出面領獎的是新北市人、年約30多歲的未婚女性，該女子是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，因為知道威力彩頭獎上看31億元，所以她也買了2注電腦選號，其中1注中頭獎。

請繼續往下閱讀...

台彩還轉述，中獎人任職私人企業，目前仍在職，並無辭職打算，她是在家中自己兌獎，一開始兌中時非常驚訝，嚇到頭皮發麻，激動到哭了出來；當晚睡不著覺，領獎前一晚也睡不著覺，懷疑是不是一場夢境，中獎後沒有告訴任何人。

▼陳清景爆料威力彩頭獎得主是一名已婚護理師。（圖／東森新聞）

台中市前議員陳清景爆料威力彩頭獎得主身分。（圖／東森新聞）

▼民眾親眼看過南投女得主的照片，鼻翼豐滿。（圖／民眾提供）

▲民眾親眼看過南投女得主的照片，鼻翼豐滿。（圖／民眾提供）

出面領獎的人身分曝光後，對此，「大運發商行」老闆17日表示沒印象，「這裡遊客太多了，來來去去沒辦法記住。」而得主也和原先陳清景所描述的樣貌完全不同，且陳在爆料得主身分隔天就出車禍。台中警方表示，陳前議員上周車禍後，雖沒有生命危險，但仍在加護病房觀察，還沒轉到普通病房，至今還沒有製作筆錄。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，和陳清景是舊識，L小姐中獎的訊息也是陳告知他的，他看過L女的長相，鼻翼飽滿，加上屬蛇，屬蛇者去年犯太歲，所以今年是大好年；此外，L女長期從事照顧老年人的護理工作，非常有愛心和耐心，平常也常做公益事業，所以中獎並不意外。

至於為何出面領獎人看起來不像L女，楊登嵙說，自從L女身分曝光後，應該自知身處危險，因此可能委由親友去領取，自己也陪著去，否則為何要辭職；不管真相如何，他堅信陳前議員沒有說謊必要，更不可能藉著亂編得到好處，只能祝福L女好好回報社會。

▼女得主是到竹山紫南宮旁的「大運發商行」購買，結果幸運中獎。（圖／東森新聞）

開出威力彩頭獎的南投竹山紫南宮旁的「大運發商行」。（圖／東森新聞）

開出威力彩頭獎的南投竹山紫南宮旁的「大運發商行」。（圖／東森新聞）

▲▼「大運發商行」掛出紅布條。（圖／東森新聞）

開出威力彩頭獎的南投竹山紫南宮旁的「大運發商行」。（圖／東森新聞）

▼出面領獎的人身分曝光後，「大運發商行」老闆表示沒印象。（圖／東森新聞）

開出威力彩頭獎的南投竹山紫南宮旁的「大運發商行」。（圖／東森新聞）

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