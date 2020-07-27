生肖屬蛇兔豬注意！今年財運最旺　買威力彩「最佳時機和方位」曝光

▲威力彩今晚上看31億元，買氣搶搶滾。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

威力彩連槓47期，頭獎上看31億元27日晚上開獎，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2020年3個生肖蛇、兔、豬財運最佳，而且購買時機和方位也很重要，屬蛇者，下午3點至5點，以住家為中心，往南的投注站買，屬兔者，晚間7點至8點，往東的投注站買，屬豬者，下午1點至3點，往北方找。

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今晚威力彩開獎金額31億元，如果一注獨得，將刷新史上最高單注獎金紀錄，楊登嵙說，小錢勤儉，大錢靠命，這種史上最高的獎金一定要有這種大錢命，今年財運最佳生肖前3名是，第1屬蛇，龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。2、屬兔，福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。3、屬豬，太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

當然，在面相學上也有加分效果，例如耳朵不外翻、耳垂厚實，鼻頭飽滿，不能有朝天鼻，平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，都會有累積氣場的作用。

他也提醒，人一生該賺多少錢都有定數，如果突然發了一筆橫財，表示老天要賦予你更多責任，要多幫助社會弱勢者，否則「德不配位」，會有不好後果。

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