獨／30多歲護理師「中15.6億」秒辭職！紫南宮旁抱頭獎　老公是清潔隊司機

記者鄧木卿／台中報導

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光。曾任民代的知情人士11日證實，中獎的30多歲L小姐在某長照機構上班，2個月的時間內就中了2次威力彩，當天開獎時，她拿著手抄的號碼兌獎，兌中時還懷疑是否抄錯，經打電話給老公確認，果然中獎，當場開心大叫。知情人士指出，L女很有愛心，一直有回鄉開長照機構的念頭，如今中了頭獎，終能如願以償。

知情人士說，他已經70多歲的老人了，深知老年社會的到來，老人家無法得到好好照顧，因此2個月前開始經營長照機構，當時就將在另一家長照機構工作的L女挖角過來。L女曾對他說，才上班沒多久，就中了15萬元，結果這次中了15億，可見公司是塊福地。

知情人士說，對這個30多歲的護理人員印象深刻，對老人非常有愛心和耐心，也經常做公益、樂善好施，才花200元就中獎，他還記得L女的生日，個子不高，老公是清潔隊司機，中獎後已離職。

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知情人士指出，L女原本存有2、3千萬元，早就準備要開長照機構，回饋地方，如今更能如願以償，他建議L女，收費便宜點，打平就好，甚至免費也沒關係，不要想著賺錢，要好好回報社會。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，古人說小錢勤儉，大錢靠命，這種史上最高的獎金一定要有「大錢命」，但要提醒大家，人一生該賺多少錢都有定數，如果突然發了一筆橫財，表示老天要賦予你更多責任，要多幫助社會弱勢者，否則「德不配位」，會有不好後果。

▲在南投開出的威力彩得主曝光。（圖／ETtoday資料照）

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