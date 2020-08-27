女友逼婚買房！失意男壓力巨大「動起歪腦筋」...持刀對奧迪下手

▲女友催婚買房，男子壓力大進而持刀搶劫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

美好的愛情可以讓雙方相互扶持；而畸形的愛情卻容易讓人迷失自我，甚至走上違法犯罪的道路。杭州桐廬法院上周審結一起搶劫罪案件，被告人小張因女友催婚買房，壓力之下便動起歪腦筋，竟持刀搶劫，被桐廬法院一審判處有期徒刑2年4個月，並處罰金人民幣5000元（約新台幣20000元）。

據《都市快報》報導，1985年後的小張是河南人，平常不抽菸不喝酒、工作認真、和同事相處融洽。小張從小由養父母撫養，滿懷壯志的他在大學畢業後工作了一段時間，接著在武漢開始了創業之路，但不幸失敗。

小張在2015年底到杭州桐廬工作，還交了一個在杭州工作的女朋友小鄭，他在2018年迷上了網路彩券，虧了大約10萬元左右（約新台幣42萬元）；他在2019年又購買了一輛小汽車，生活的壓力不斷增大。

後來，小張的女朋友小鄭為了準備考試，辭去工作，在家備考，所有的開支一下子全部壓在小張一個人身上。隨著年紀增長，小鄭三天兩頭的催著小鄭買房、結婚。也因此生活、愛情帶給小張的壓力越來越大，養父母不管，親生父母又不知道在哪裡，走投無路的時候，也只能一個人承受。

小張表示，自己熱愛生活，想有個家，想好好生活，但生活壓力實在太大了，因此萌生了搶劫的念頭。有了這樣的想法後，小張告訴自己只搶一次，而且一定要成功。

2020年5月15日，小張對一輛奧迪A3下手，受害人上車後，他打開左後門坐進了車裡對車主持刀搶劫，就在他伸手到被害人口袋裡拿銀行卡時，受害人忽然大聲呼喊救命，並奪過了菜刀。此時右後車門突然被打開，一名見義勇為的路人連踢小張幾腳，見此情形，小張奪過菜刀便跑，見無人追趕後，回了出租屋。

第二天，小張還是正常去上班了，下班後他又準備了作案工具，打算繼續搶劫，但剛走出單位不久，便被公安機關抓獲。近日，小張被桐廬法院一審判處有期徒刑2年4個月，並處罰金人民幣5000元（約新台幣20000元）。