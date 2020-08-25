若「北京武力犯台」怎應對？　川普語帶玄機：中國知道我會做什麼

▲美國總統川普被問及，如果北京武力犯台，將會如何應對。他語帶玄機表示，「中國知道我將會做些什麼」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普23日接受福斯電視台《下一次革命》（The Next Revolution）節目採訪時被問及，如果中國攻擊、入侵或者控制台灣，將會如何應對。他表示，這個地方不適合討論此議題，但是「中國知道我將會做些什麼」。

主持人希爾頓（Steve Hilton）提起美台關係的議題，希望得到總統的回應。他指出，美國歷屆政府過去對於台灣抱持著不同的態度，而且「基於技術與經濟方面的原因，台灣的一間企業（指台積電）在半導體領域處於全球領導地位，這似乎變得越來越重要」。川普在主持人敘述問題時還插嘴提到，台積電即將在美國設廠，「他們要來這個國家」。

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▲影片大約08:38秒處開始，希爾頓與川普開始討論美台關係議題。

希爾頓接著提問，「如果看起來日益好戰的中國試圖入侵，或者有效控制台灣與其重要產業，你會允許他們不必付出任何代價就脫身嗎？」川普表示，在節目上不適合談論這個話題，「但中國知道我將會怎麼做。中國知道……這是一個非常大的課題，但我認為中國理解我將會做些什麼」。

川普在同一場採訪中透露，不排除美中經濟完全脫鉤的可能性，「如果他們不好好對待我們，我一定會這麼做」。他也提及自己對於中國的強硬立場，並進一步與競爭對手、民主黨總統候選人拜登比較，「如果他當選，中國將會擁有我們的國家」。

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