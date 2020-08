彭斯接受副總統候選人提名！颶風蘿拉強襲　川普27日演說可能延期

▲副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名,川普到場力挺。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

美國共和黨全代會進入第3天,副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名,要與現任總統川普搭檔迎戰11月美國大選。但最新消息指出,因颶風蘿拉來勢洶洶,美國時間明(27)晚登場的共和黨第4場全代會時程可能出現變數,川普接受正式提名的演說改時間也是選項之一,但競選團隊目前表示,川普演說將會按照計畫進行。

綜合CNN、衛報報導,彭斯今來到馬里蘭州巴爾的摩麥克亨利堡(Fort McHenry)發表演說,川普有讓美國再次偉大的領導力與遠見,所以他4年前響應號召,加入川普競選團隊,「回想過去4年,我看到總統忍受無情襲來的攻擊,但每天仍站出來戰鬥,履行他對美國人民的承諾……我謙卑接受競選美國副總統的提名。」

談及繼卡翠娜颶風以來最強風暴蘿拉(Hurricane Laura)的來勢洶洶,彭斯呼籲民眾聽從官方指示、保持安全。此外,他也談到近日爆發的一連串種族示威抗議行動,並重申川普口中的「法律與秩序」(law and order),似乎是在影射29歲非裔男子布雷克(Jacob Blake)在威斯康辛州遭警方開7槍重傷的事件,但他並沒有點名布雷克的名字。

「暴力行為必須停止」,彭斯表示,無論是在明尼亞波利斯市(Minneapolis)、波特蘭市(Portland)或是威斯康辛州基諾沙市(Kenosha)都一樣,美國的法律與秩序在國內每個種族膚色人種及宗教信仰之前均有效,「暴亂及搶劫並非和平抗議,拆除雕像不是言論自由,那樣做的人將會受到法律最大限度的起訴。」

▲威斯康辛州陷入大規模暴動。(圖/路透)

面對一連多日暴力示威,基諾沙市(Kenosha)警方使用催淚瓦斯並發射橡膠彈驅離抗議民眾。彭斯稍早為川普政府應對示威抗議的作法辯護,並對執法部門的作為持正面態度。事實上,彭斯事前講稿並未包含威斯康辛州的抗議事件,直到演說登場90分鐘之前,才有了最新調整。

到了演說尾聲,彭斯以「讓美國再次偉大」作結。他說,美國需要一位相信美國的總統,相信人民有無限能力迎接任何挑戰、打敗每一位敵人並捍衛自由,「有了川普總統未來繼續坐鎮白宮4年,外加上帝的幫助,我們會讓美國再次偉大。」

▼川普夫婦到場力挺。

