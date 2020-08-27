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彭斯接受副總統候選人提名！颶風蘿拉強襲　川普27日演說可能延期

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▲▼ 美國共和黨全代會進入第3天，副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，川普也到場。（圖／路透）

▲副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，川普到場力挺。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國共和黨全代會進入第3天，副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，要與現任總統川普搭檔迎戰11月美國大選。但最新消息指出，因颶風蘿拉來勢洶洶，美國時間明（27）晚登場的共和黨第4場全代會時程可能出現變數，川普接受正式提名的演說改時間也是選項之一，但競選團隊目前表示，川普演說將會按照計畫進行。

綜合CNN、衛報報導，彭斯今來到馬里蘭州巴爾的摩麥克亨利堡（Fort McHenry）發表演說，川普有讓美國再次偉大的領導力與遠見，所以他4年前響應號召，加入川普競選團隊，「回想過去4年，我看到總統忍受無情襲來的攻擊，但每天仍站出來戰鬥，履行他對美國人民的承諾……我謙卑接受競選美國副總統的提名。」

▲▼ 美國共和黨全代會進入第3天，副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，川普也到場。（圖／路透）

談及繼卡翠娜颶風以來最強風暴蘿拉（Hurricane Laura）的來勢洶洶，彭斯呼籲民眾聽從官方指示、保持安全。此外，他也談到近日爆發的一連串種族示威抗議行動，並重申川普口中的「法律與秩序」（law and order），似乎是在影射29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州遭警方開7槍重傷的事件，但他並沒有點名布雷克的名字。

「暴力行為必須停止」，彭斯表示，無論是在明尼亞波利斯市（Minneapolis）、波特蘭市（Portland）或是威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）都一樣，美國的法律與秩序在國內每個種族膚色人種及宗教信仰之前均有效，「暴亂及搶劫並非和平抗議，拆除雕像不是言論自由，那樣做的人將會受到法律最大限度的起訴。」

▲威斯康辛州陷入大規模暴動。（圖／路透）

面對一連多日暴力示威，基諾沙市（Kenosha）警方使用催淚瓦斯並發射橡膠彈驅離抗議民眾。彭斯稍早為川普政府應對示威抗議的作法辯護，並對執法部門的作為持正面態度。事實上，彭斯事前講稿並未包含威斯康辛州的抗議事件，直到演說登場90分鐘之前，才有了最新調整。

到了演說尾聲，彭斯以「讓美國再次偉大」作結。他說，美國需要一位相信美國的總統，相信人民有無限能力迎接任何挑戰、打敗每一位敵人並捍衛自由，「有了川普總統未來繼續坐鎮白宮4年，外加上帝的幫助，我們會讓美國再次偉大。」

▼川普夫婦到場力挺。

►非裔男遭開7槍癱瘓　各地示威又起「威州進入緊急狀態」！

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