嘉義縣七夕夜「幸福公主抱」　兩組撐40分鐘奪冠！領走3399元

▲嘉義縣推七夕情人抱。（圖／嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣戀人公園日前由嘉義縣共好生活協會舉辦一場極具浪漫氣氛的公主抱大賽活動「幸福共好浪漫抵嘉」，縣長翁章梁親自到場觀賽更下場一抱。他說看著奮力抱起伴侶的參賽者們，一口氣做了近百下的深蹲，直拍手叫好，更佩服所有參賽者「為愛打拚」。

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▲翁章梁體驗七夕情人抱。（圖／嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇提供）

翁章梁說，農曆7月7日七夕情人節，述說著牛郎和織女間的淒美愛情故事，透過喜鵲所搭成的鵲橋每年僅能相會著一次，有別於西洋情人節慶祝儀式，七夕所蘊含的為珍惜得來不易緣份，每分每秒都值得珍惜與紀念。

▲參賽情侶體驗七夕情人抱。（圖／嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇提供）

嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇指出，此次公主抱大賽與塔索肌力與體能訓練中心合辦，結合時下年輕人最流行的健身風潮，突破傳統以創新思維搭配七夕應景的農曆節日，首創嘉義縣舉辦「公主抱」情人節趣味競賽活動，增進情侶及夫妻間感情融洽，提升縣民運動健康風氣與促進幸福和諧。

▲兩組參賽者比賽誰抱的久。（圖／嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇提供）

七夕情人節公主抱大賽共吸引了76對情侶報名參加，比賽分為3項：「公主抱大賽」參賽者以公主抱方式將另一伴抱起，站立維持最久者獲勝，第一名獎金3399元，現場由兩隊情侶撐了近40分鐘後，共同拿下冠軍，獲得現場熱烈掌聲！

「公主抱行走」則是以公主抱方式將伴侶抱起，行走99公尺不落地獲勝，完成者獲得塔索肌力與體能訓練中心票券2張，共計10名；「公主抱深蹲」則是以公主抱方式將伴侶抱起，做箱式深蹲最多下者獲勝，第一名獎金5420元；除了公主抱大賽活動之外，還舉辦摸彩活動及邀請在地知名的諸羅鐵馬道樂團現場演奏炒熱氣氛，以吹奏溫馨浪漫的戀愛歌曲充滿整場。

嘉義縣共好生活協會與年輕人合作，以創新思維搭配時下流行的健身活動，選在七夕別具意義節日搭配「戀人公園」場地舉辦，參賽者除了可以強身體健外，還能透過趣味競賽增進伴侶間情感交流，翁縣長更在現場獻上真摯祝福，祝大家情人節快樂。