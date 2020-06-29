校園遭公主抱「4樓摔下」！14歲國中生臟器摔爛…搶救3個月成重殘

▲16歲學生公主抱同學，從走廊欄杆摔出。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西河池市都安瑤族自治縣某國中去年發生抱摔案件，一名身高190公分的16歲學生疑似因廁所偷抽菸事件與同學發生口角，抱起同學從四樓的教室走廊丟下，導致同學全身臟器爆裂、血流不止，被判定成終身殘疾。近日，該起案件也進入開庭程序。

綜合陸媒報導，16歲的黃姓學生事發前在二樓廁所小便，被摔的韋姓學生與7名同學躲在廁所抽菸，黃姓學生以為尿尿被偷看，與對方發生衝突，隨後離開衝突現場。

不過，韋姓學生不肯善罷干休，拿著掃把上樓找人不斷追打黃姓學生，其他同夥也對黃姓學生拳打腳踢，直到上課鐘響才停手。韋姓學生往廁所的方向走，黃姓學生看到了，想起剛才遭圍毆的經歷，頓時心中又燃起了一股火，衝上去抱起韋姓學生，往欄杆外丟下。

韋姓學生重摔到一樓，傷勢相當嚴重，當天就進了加護病房，體內多處臟器破裂、肺部氣管破裂，全身還有多處骨折，經過長時間的搶救，才撿回一命，但也因此終身殘疾。

▼國中生抱起同學扔下樓，導致對方終身殘疾。（圖／翻攝自《紅星新聞》）



事後，有許多消息指出，韋姓學生是校園裡的惡霸，時常與好友聚眾，霸凌校內同學，肇事的黃姓同學也是受害者之一。對此，韋父則感到相當不滿，他從沒接獲學校的消息，兒子與同學之間也沒有矛盾，有沒有欺負別人，老師也沒講，「沒有人說過我兒子是校霸。」

這起事件鬧得沸沸揚揚，黃姓學生被依故意殺人罪起訴，案件2020年6月17日開庭審理。檢察官在庭上說明，綜合證人、證言、受害人陳述等多方資料，黃男犯了故意殺人罪，建議量刑刑期為5到10年。不過，當庭並未審理。

對此，韋男的父親說明，黃姓學生被判多少年他不在意，只希望對方趕快賠錢，兒子需要醫藥費，他們家很窮，沒辦法負擔，先前雖然有募款，但仍是杯水車薪。

此外，韋家還提出附帶民事訴訟，要求的賠償金額約落在30萬元（人民幣，約台幣125萬元），但法院判決結果為何尚未出爐。

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▼檢警依照殺人罪起訴黃姓同學。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

