黃偉哲要求台南應變中心提升二級一階開設　27日是否停班課今晚10時後再說！

▲台南市長黃偉哲指示，26日晚上8時30分，災防應變中心由三級提升為二級一階開設，為市民的安全把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南26日受西南氣流影響，氣象局發布豪雨特報，目前西南氣流仍持續影響中，雖然台南目前降雨緩和，但依氣象資料顯示，預計於今晚8時後陸風再與西南風作用，沿海至平地降雨將逐漸明顯，易有短時強降雨，市長黃偉哲指示，26日晚上8時30分，災防應變中心由三級提升為二級一階開設，為市民的安全把關。

災防辦、消防、水利、工務、警察、民政、環保、農業、新聞處及後備指揮等單位，26日晚上8時30分進駐應變中心。水利局表示，26短延時強降雨事件，截至傍晚為止，總計積淹水通報案件計有29處，主要分布於仁德區及南區等區，目前除了仁德區保安路一段台鐵涵洞（潭稅橋）、新田路196號旁便道（民安路二段97巷）、上崙排水86便道下、台一線北上機車迴轉道、以及新市區豐榮農路往三舍里台鐵涵洞等5處之外，積淹水大致已退，交通恢復通車，請駕駛朋友行經時仍需多加留意。

水利局說明，截至下午5時50分止，已有永康分洪站、永康站等45站起抽，共有140台機組抽水，總抽水量約為859萬噸，目前有保安抽水站、永康抽水站等20站抽水中，相關抽水站、水閘門、抽水機等等水利設施的防汛整備皆已完成，落實區域排水及雨水下水道清疏作業，另要求抽水站、抽水機及水門操作人員務必保持警戒，並進行油料補充及測試。

預報資料顯示，26日安平潮汐站及將軍潮汐站分別於02:32及03:44滿潮，請沿海地區隨時待命並密切注意轄區水情資訊，避免海水倒灌之情況，台南市長黃偉哲籲請市民朋友也要配合做好居家的防汛應變整備，以利提早防災、避災，以減少豪雨帶來可能之災害。

由於各界一直關切27日是否停班停課，台南市長黃偉哲26日晚表示，今晚8時會與高雄市討論，預計晚間10時以後宣布是否停班停課，最遲一定會在民眾上班前宣布。

台南市長黃偉哲表示，因應台南、高雄有些地方的居民是互通，而且是在通勤區域，所以26天上午有跟高雄市長陳其邁達成一致的想法，基於生活圈，兩地會密切聯繫，如果台南、高雄雨勢不會相差太大，必要時候會做一致的宣布；若兩地雨勢不同，當然不一定會「都上班」或「都放假」。

台南市政府今晚8時開始會與高雄市政府密切聯繫，之後每2個小時，雙方共同討論，視雨勢情況來做評估，預計26日晚10時以後宣布是否停班停課，最遲一定會在27日民眾上班前宣布。

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