黃偉哲fb凌晨po「1路、5橋全封」！　網感謝驚：台南下一夜雨竟然沒淹

▲台南市長黃偉哲表示，目前為止沒有嚴重積淹水，而因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但他仍提醒民眾留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

台南市政府依據中央氣象局發布之風力及雨量預報，表示由於未達停止上班上課標準，台南市27日正常上班、上課。台南市長黃偉哲27日凌晨發文表示，目前有1處道路、5座橋梁封閉，希望民眾改道。一名網友凌晨0點多在底下留言驚呼，「將軍廣山的滯洪池發揮作用！竟然一夜雨沒有淹水⋯⋯市長和團隊都辛苦了。」

黃偉哲27日凌晨0點寫道，「各位市民朋友好，目前台南許多區域均已停止降雨，應變中心仍然維持二級一階開設，持續為市民監測雨量與水位。另外，台一線北上機車迴轉道開放機車可通行。保安路潭稅陸橋也已開放，現場移動式抽水機待命中。」

目前台南市道路、橋梁封閉情形如下：新市區1處道路封閉（三舍涵洞）；橋梁封閉情形：1.永康區鹽水溪過水便橋(會封到汛期結束)，2.歸仁區中路橋，3.新市區虎山道路、崙頂2號橋、潭永橋，截至26日23:50止，計有1處道路、5座橋梁封閉。黃偉哲台南市府請用路人提早改道避開以上路段位置。

▲台南市長黃偉哲指示，26日晚上8時30分，災防應變中心由三級提升為二級一階開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）



網友看了紛紛表示，「將軍廣山的滯洪池發揮作用！竟然一夜雨沒有淹水⋯⋯市長和團隊都辛苦了」、「市長辛苦了」。

但也有民眾擔心，「若天氣有改變，請市長在早上5點發布，這樣通勤族，才不會困擾 」、「不要像某年，等到早上8點多了，才突然宣布停班停課。我都狼狽抵達公司，打好卡了，上樓時突然被告知停班停課了，最後又艱困的騎車回家」、「因為（雨）才剛要進來而已啊」、「等明早市長發布停班課」。

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