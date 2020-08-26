快訊／高雄明日正常上班課！陳其邁授權桃源、六龜等5區自行決定

記者邱茀濱、洪靖宜／高雄報導

受西南風影響，高雄、台南今（26）日狂甩雨彈，而由於未達放假標準，高雄、台南晚間相繼宣布，明日都正常上班上課。但陳其邁則授權「那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜」等5區自行決定是否停班、停課。

▲西南風持續增強，週四、五中南部仍須慎防大雨或雷雨發生。（圖／記者李毓康攝）



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據中央氣象局晚間8點天氣預報，高雄27日24小時累積雨量僅有200至340毫米，未達350毫米停班課標準，因此高市府晚間緊急宣布明日正常「上班上課」。陳其邁市長亦指示市府團隊持續監控水情，並隨時待命，以確保市民生命財產安全。

中央氣象局晚間指出，西南風增強影響，易有短時強降雨，高雄市已有局部大豪雨發生。今（26日）晚至明（27）日，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，進入降雨高峰，慎防致災，真正的大雨才正要開始！明天西南風最為強盛，進入本次降雨高峰，嘉義～屏東慎防強降雨致災，台北～雲林偶有陣雨，午後雨勢較明顯。再次提醒南部地區的朋友，趕快檢查溝區是否暢通，強盛西南風吹拂下，山區雨勢會增強，小心坍方、落石及土石流。

▲▼西南風增強，嘉義以南不排除再有豪雨以上降雨。（圖／中央氣象局）



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