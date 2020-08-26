低濃度臭氧「可殺新冠病毒」　日本實驗首度證實

▲日本實驗證實低濃度臭氧也可殺死新冠病毒。（示意圖／123RF）



文／中央社

日本藤田醫科大學今天表示，低濃度臭氧可中和新型冠狀病毒微粒，或許是醫院消毒診療室與候診區等的可行方法。這是全世界首度經實驗確認，低濃度臭氧也具有殺死新冠病毒效果。

藤田醫科大學科學家在線上記者會表示，他們首度證實對人體無害的0.05至0.1ppm（百萬分之一）低濃度臭氧，可殺死2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒。

這項實驗在一個內有新型冠狀病毒樣本的密閉空間使用臭氧生成機，當暴露在低濃度臭氧達10小時，病毒的活性銳減超過90%。

領導研究的藤田醫科大學病毒與寄生蟲學教授村田貴之（Takayuki Murata）指出：「透過不間斷、低濃度的臭氧處理，可減少新型冠狀病毒的傳播，即使在有人存在的環境裡，也可以使用這種系統。我們發現在高濕度環境裡，這種方式特別有效。」

臭氧是一種氧分子，已知可使許多病原體失去活性，而先前實驗顯示，介於1至6ppm的高濃度臭氧，可有效對付新型冠狀病毒，不過可能對人體有害。

藤田醫科大學指出，在此之前已知對人體有害的高濃度臭氧可抑制冠狀病毒活性，但低濃度臭氧也具有效果，是全世界首度經實驗確認。藉由此研究發現，如果在人群聚集環境也適切產生低濃度臭氧，可望降低感染風險。

美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）最近研究發現，臭氧可消毒防護衣、護目鏡和其他醫療防護裝備。

位於日本愛知縣的藤田醫科大學醫院，已在病房與候診區安裝臭氧生成機，以減少院內感染。

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