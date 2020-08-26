快訊／黃偉哲：台南預計22：00宣布是否停班停課！　最晚上班前會宣布

▲台南市長黃偉哲表示，目前為止沒有嚴重積淹水，而因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但他仍提醒民眾留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

台南、高雄一整天狂降雨，但根據中央氣象局統計，台南、高雄28日（周五）前都要留意強降雨，27日雨勢將會最大。台南市長黃偉哲26日表示，晚間8時跟高雄市長陳其邁每2個小時討論一次，預計晚間10時宣布是否停班停課，最遲一定會在民眾上班前宣布。

黃偉哲表示，因應台南、高雄有些地方的居民是互通，而且是在通勤區域，所以今（26日）上午有跟高雄市長陳其邁達成一致的想法，基於生活圈，兩地會密切聯繫，如果台南、高雄雨勢不會相差太大，必要時候會做一致的宣布；若兩地雨勢不同，當然不一定會「都上班」或「都放假」。

台南市政府今晚8時開始會與高雄市政府密切聯繫，之後每2個小時，雙方共同討論，視雨勢情況來做評估，預計晚間10時以後宣布是否停班停課，最遲一定會在明天民眾上班前宣布。

氣象局表示，西南風增強影響，易有短時強降雨，今（26日）夜至明（27日）高雄市有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台南市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率。

另外彰化以南至嘉義地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：高雄市。

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