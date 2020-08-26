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親子

教養底限／愛女拿玩具朝人射擊　惜物媽當場折壞教育

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

DAHLIA最喜歡在假日的時候，來蹭一頓有羊奶、牛奶的早餐，乍聽之下是很養生啦，但其實醉翁之意不在酒，她想要的是附贈的小玩具，平時她喜歡貼紙、印章、看來bling-bling的手鍊，但今天沒什麼選擇，她左挑右撿了一個小塑膠玩具槍。

這玩具槍裡裝的不是子彈，而是從槍口推進卡榫，再由扳機處發射的塑膠箭，雖然箭的前端有避免受傷的塑膠吸盤，但該提醒的不能少，我第一時間警告她：「玩具槍絕對不可以對著人！」她說「好」，就讓她自行發揮，可我在吃下第三口鐵板麵時，有支箭朝我左臉頰射過來。

我立馬放下叉子：「是不是跟妳講過，不可以對著人！」DAHLIA一臉嘻嘻哈哈：「對不起啦，我是不小心的。」我說：「說對不起就沒事了嗎？妳違背了約定，也沒考慮到會不會造成別人受傷，如果射到眼睛或心臟，人家因為這樣瞎掉，甚至重傷死掉，說對不起、不小心，這些傷害就能恢復了嗎？」

我見她滿臉不在乎的樣子，看來是知道我個性惜物，很少真的把玩具丟掉（畢竟都是辛苦錢買的啊！）認為「媽媽罵一罵就沒事了，晚點還可以帶回家玩！」便把玩具接過去拆解、彎折。

DAHLIA的神情終於變嚴肅，我邊拆邊接著講：「說不小心更過分，妳只想到玩，不在乎其他人跟周遭環境，人家就應該要容忍妳的不小心嗎？萬一妳在學校玩過頭，把人撞下樓，害別人骨折或是死掉，說個對不起、不小心，能挽回嗎？人家為什麼要承擔妳的不小心？」

DAHLIA沒有說話，收起漫不經心的態度在聽訓，我們家是單親家庭，平常只有我跟她，雖然是母女，但大都時候卻像無話不談的閨中密友，這關係太親密，導致她其實很少這麼認真聽我講話。

當然，這也是因為我一反過去惜物作風，把玩具零件一一折壞，可是，相信我，如果當下不板起臉孔，把玩具破壞到讓她死心，事後再訓誡孩子，這教育效果不大的。

我不特別重視成績與競賽，但身體安全跟生活常規，一向是我教養小孩的鐵律，在DAHLIA下周就要進入小學這個大校園之際，還好碰上這個機會，讓她知道不是「我喜歡有什麼不可以。」一切以安全為首要考量，這是不可退讓的教養底限！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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