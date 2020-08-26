萡子寮濕地植栽復育營造　南投林區管理處結合社區縫合海岸林

▲雲林縣三條崙防風林因地層下陷，低窪林因長期浸於高鹽分海水中，造成嚴重敗死及枯萎，濱海植物瀕臨消失，導致自然生態發展失衡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林務局南投林區管理處輔導的四湖鄉萡東社區發展協會今（26）日於四湖鄉三條崙保安林南側，進行鹽濕地植栽復育，透過公私協力，讓失去的防風林逐漸復原，將海岸林的空隙地一塊塊重新填補，藉由濕地復育工作，拉近人與土地的距離，重新找回人與保安林的共同記憶。

雲林縣三條崙防風林因地層下陷，低窪林因長期浸於高鹽分海水中，造成嚴重敗死及枯萎，濱海植物瀕臨消失，導致自然生態發展失衡，萡東社區發展協會以適應濱海環境之馴化原生樹苗，並經專家、學者指導，以漂流竹棚及竹材編製格柵製作人工浮島，選植紅樹科及半紅樹科等水中植物，利用人工浮島隨水位高低上下移動特性，重建濱海生態。

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南投林區管理處、四湖鄉公所及社區等單位共同參保安林復育，積極營造國土綠色網絡，重塑三條崙海岸綠廊道的生態資源與景觀。管理處經過近一年來的陪伴，透過保安林生態植栽、濕地營造、環境教育、巡護與監測調查及林木養護等實作參與，居民深刻感受到保安林的事不再只是林務局的事，而是社區居民大家的事。

三條崙保安林南側優美的林相，素有西部最美濱海黑森林之美稱，廣受大眾青睞，近期更躍上網紅秘境打卡熱點，鄰近的萡子寮雖曾是雲林縣唯一不積沙的港灣，如今盛況不再，萡東社區今期待透過保安林巡護及濕地復育等工作執行，讓保安林環境更為優化。未來希望透過與在地社區合作，讓保安林優美景觀，串連鄰近遊憩景點，為四湖鄉帶來自然與文化的融合發展。

▲林務局南投林區管理處輔導的四湖鄉萡東社區發展協會於四湖鄉三條崙保安林南側，進行鹽濕地植栽復育，透過公私協力，讓失去的防風林逐漸復原。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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