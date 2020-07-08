「代理市政府睡著了？」鳳山火車站工程地嚴重積水…網譏：溼地公園新景點

▲關心高雄大小事的《Care高雄》，7日於粉專貼出鳳山火車站嚴重積水情況。（圖／翻攝臉書《Care高雄》）

記者徐愷昕／高雄報導

韓國瑜6月6日確定遭到罷免後，目前高雄市政由代理市府接管，但這段期間卻接連被民眾爆出各種問題。其中，關心高雄大小事的組織《Care高雄》，7日就於臉書貼出鳳山火車站處處積水的狀況，大酸這裡已成「濕地公園」，根本是登革熱的故鄉。

「不只We care，更是Everyone cares」，早在5月5日就上線的臉書粉專《Care高雄》，成立以來以關心高雄大小事為主軸，接受高雄市民的各種投訴，他們表示只要大家有看到任何市政問題，不管是燈不亮、草不除還是路不平都可以來許願，自許比1999（市民專線）更快更有效。

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▲關心高雄大小事的《Care 高雄》，7日於粉專貼出鳳山火車站嚴重積水情況。（圖／翻攝臉書《Care高雄》）

7日《Care高雄》小編貼出了鳳山火車站工地照片，從上方可見該地處處積水，儼然已成「濕地公園」，加上近期天氣炎熱，蚊蟲滋生快速，附近居民不免擔心這裡將成為登革熱的防疫破口。

此貼文一出，迅速引發在地鄉親熱議，大家紛紛留言諷刺，「好朋友回來了」、「蚊子的天堂」、「登革市」、「聽說快變觀光景點成為威尼斯第二」、「光復滯洪池」」，其中也有不少人質疑代理市府是否有在做事，氣得直呼「市政府睡死了嗎」、「一大堆官只想做官，不想做事」。

遭投訴後，高雄市地政局及環保局7日立即派員前往稽查，地政局表示，該處會積水是因鐵路地下化後拆除臨時軌造成地勢低漥所致，為解決問題已請相關廠商進行抽水投藥，預防病媒蚊孳生，且同日下午也派工至現場抽水並做初步的土方回填，晚間9點大致上皆處理完成，8日早將接續收尾。

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▲高雄市地政局及環保局7日晚上表示，積水問題已處理完畢。（圖／記者翻攝臉書《Care高雄》）