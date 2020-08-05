共尋濕地中的凌波仙子　2020年夏季「菱角鳥」調查數量穩定成長

▲2020年菱角鳥夏季繁殖調查，發現水雉族群數量穩定成長，數量達1141隻，相較去年增加了117隻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水雉生態教育園區和林務局、台南市政府合作，延續過去推廣友善耕作的策略，讓水雉能有更多友善的環境作為繁殖棲地，2020年菱角鳥夏季繁殖調查，發現水雉族群數量穩定成長，數量達1141隻，相較去年增加了117隻，真是好消息！





水雉生態教育園區李文珍指出，今年的夏季調查共調查到1141隻水雉成鳥，台南官田區仍為水雉主要分布的區域，占72％；其次為下營區和麻豆區，分別占成鳥總數的12％和8％。多數區域數量皆為上升，其中官田、麻豆、下營增加的隻數最多，柳營的數量也比往年多了一倍，六甲、新營則是略微下降。而在官田周圍地區以外，鹽水、學甲、山上、歸仁也都有水雉繁殖的記錄。

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水雉利用的棲地類型仍以菱角田為主，有雛鳥或有蛋的記錄多在菱角田，有近83％的成鳥在菱角田被記錄到，顯示園區外水雉繁殖仍以菱角田為主；水稻田及尚未耕作的水田也是水雉會出現的地方，它們在這樣的濕地環境裡找尋食物。在沒有菱角或水稻田的區域，則有記錄到水雉在大萍上繁殖，顯示在水生植物足夠密集的環境仍可提供水雉繁殖。

水雉是主要生活在淡水濕地的鳥類，會利用浮葉性植物築巢和孵蛋，因此有大規模菱角種植區域的台南，是水雉在台灣主要分布的區域。為了瞭解水雉在繁殖季的族群數量變化和棲地利用的情形，水雉生態教育園區延續與特有生物中心生物指標研究室共同研擬之水雉繁殖季監測流程標準，在水雉的繁殖季(夏季)及非繁殖季(冬季)各進行一次臺南地區的水雉調查。因為7月底水雉的領域大致底定，活動範圍較固定，所以會在這段時間進行水雉的調查。

全台的水雉分布情形，則有賴全台鳥友的回報。全台水雉調查固定在每年7月15日～8月15日進行，只要在這段時間內，在台南以外的地方看到水雉，就可以以上水雉園區官網填寫表單（官網調查連結https://jacanatw.org/?page_id=242），或在ebird上傳資料進行回報。去年在嘉義、高雄、屏東、宜蘭和花蓮都有水雉的記錄。

參與這次調查的成員有水雉園區實習生和志工們，以及嘉大、成大、南大的生態相關科系或社團，許多調查員長期地協助水雉的調查，因為調查員們的各區環境狀況回饋，讓我們可以更清楚的知道每年各區水雉的概況和環境的變化，例如這次有幾位調查員都說到調查時明顯感受到水雉變多了，推測跟去年冬季水雉數量大幅增加有關，但也有調查員反應，因為土地使用的改變，該區原先有的菱角田慢慢的消失了。

菱角田、水稻田的環境消長對於依賴濕地生存的生物們會產生重大的影響。在剛插秧的水稻田裡常常可見小環頸鴴穿梭其中，在菱角田裡也可以看到小鷿鷈築巢的身影，剛翻耕過的水田是鷹斑鷸、彩鷸喜歡找尋食物的環境，抬頭就有可能看到黑翅鳶掠過天空。



農田濕地能維持生物多樣性，人在其中扮演關鍵的角色，選擇友善耕作的農夫讓各種生物在田區中共同維持生態系的平衡與美好；而消費者選擇的消費方式也影響著土地的利用型態，因此，水雉生態教育園區呼籲消費者關注農地的議題以選擇友善環境的農產品開始做起，請多加購買標有「綠色保育標章」的菱角或稻米，從實際行動給予最直接的幫助。

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