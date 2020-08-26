全台百貨首創！京站引進「社交距離智能系統」超過人數馬上警示

▲京站發佈最新社交距離示警系統Mimi警示平台，成為全台百貨首創 。（圖／京站提供）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情尚未平息，京站時尚廣場於今（26日）發佈最新社交距離示警系統Mimi警示平台，通過AI⼈⼯智能機器視覺技術，當區域人數超過上限就會發出警示紅屏及語音提醒，提供顧客安心的購物環境，也成為全台百貨首創。

繼1月底京站在美食街安裝「透明隔板區」以防止飛沫傳染，今發佈了最新的「Mimi警示平台」，由NTT DATA偕同新零售夥伴KABOB以AI智慧檢測串流的平台系統，結合顯示螢幕、感測器和AI攝影鏡頭，利用視覺檢測控制區域流動人員之間的安全距離。並且能夠即時監測並回饋，有效控管區域內人流數量，當區域人數到達上限時，畫面會有紅字提醒；當區域人數超過上限時，畫面達到設定警示紅屏及語音提醒。

▲Mimi警示平台當區域人數超過上限時，畫面達到設定警示紅屏及語音提醒。（圖／記者鮑璿安攝）

京站表示，「Mimi警示平台」是全台百貨首創的智能防疫裝置，海外僅有新加坡使用，目前則會在一樓電梯口安置，由於該區域是人潮聚集較多的地方，藉此科技性裝置來評估防疫成效，計劃陸續在其他樓層安裝。另外，受到疫情影響，京站人潮從去年同期的每日7、8萬人，現在單日減少了1至2萬人，雖然7月人潮有回升趨勢，相比去年仍是差了2成，因此京站計劃在9月中旬推出大活動「週年預備慶之鈔錢佈數」吸引消費者上門。