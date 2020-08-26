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波士頓「病毒會議」釀2萬人確診　專家追源頭怕爆…揭爆發巧合時間點

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▲美國,波士頓,機場,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國波士頓機場的新冠肺炎標示。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國波士頓2月底一場生物科技會議被爆出，可能是2萬起新冠肺炎病例的源頭。根據《CNN》報導，這次會議有來自全球各地的200人參加。一名研究人員表示，「最終有超過90個確診案例與這場會議有所關聯，讓人不禁懷疑那裡是否曾發生『超級傳播』。」超級傳播是指，由一名或少數幾名感染者讓病毒廣泛傳播給一大群人。

根據麻省理工學院和哈模大學的所合作的伯勞德研究所的報告，進行了波士頓地區新冠病毒傳播分析，對722個病毒完整基因組進行測序，發現會議可能與2萬起確診有關，包括與會者的家人、朋友以及感染病毒後未隔離所造成的傳染。

伯勞德研究所（Broad Institute）專家布朗溫因（Bronwyn MacInnis）告訴《CNN》，「許多原因促成了這次超級傳播。這並不是一個嚴謹的推估，但確實達成了一定規模的傳染。她發生的時機非常關鍵，恰好是在我們預計美國即將出現新冠威脅的時間點，如果再往後一周，會議可能就會被取消。」

Biogen領導人是在波士頓萬豪酒店國際會議的主辦方，25日對《CNN》表示，「大概在半年前二月的時候，那是一段我們對新冠肺炎仍然了解的不多的時期。我們正採取政府的指令，絕對不會故意將任何人置於風險中。當時我們知道有些同事生病了，甚至不知道病因是新冠，但我們立即通報給當局，並進一步採取行動來遏止傳播。」

▲▼麻薩諸塞州疫情嚴峻，已有近9千人死亡。（圖／路透）

▲麻薩諸塞州疫情嚴峻，已有近9千人死亡。（圖／路透）

麻薩諸塞州州長貝克（Charlie Baker）25日同樣回應了此事，將2月的會議看做為大流行的「典型事件」，這場會議在大流行的早期舉行，讓病毒有辦法大規模傳播，尤其當時口罩、社交距離與封城等政策都還沒實行，「我無意冒犯任何人，但那時候沒人戴口罩、保持社交距離，也沒人在乎新冠的存在。」

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