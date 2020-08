七夕到甜空姐 體驗蛋糕烘焙DIY

▲Fifi離開阿聯酋,創立甜空姐,歡迎大家找她來聊聊甜點和飛行的滋味。

偽出國正夯,七夕情人節將屆,偽出國到「甜空姐」手做「馬德蓮」,更能見證彼此的愛情。「Would you like coffee or tea?」空姐 Fifi 推著機上飲料餐車做桌邊服務,英文問候語讓客人彷彿置身飛機中!「甜空姐」是現今年輕人最愛的蛋糕烘焙 DIY手作店之一,特別的是店內設有八大「空姐體驗區」,滿足因疫情不能出國的情侶們可以在七夕情人節,製作來自法國的愛情蛋糕之外,還能變身「一日機師、一日空姐」浪漫放閃!

走近「甜空姐」體驗時下最夯的「偽出國」空姐體驗。店前地面是飛機跑道引領客人入店登機,整排落地窗也做成飛機窗戶,工作檯面為不同 GATE,店內時鐘還有各國時間! 來自天空療癒的烘焙滋味「甜空姐」Fifi 之前在杜拜的阿聯酋航空服役,4 年空姐生涯中飛行過上百個國中,也染上了各國的「甜點」癮。探訪各國「甜點」的旅遊,成了 Fifi 高壓飛行後的「沙漠綠洲」,也萌生想將各國甜點帶回台灣的想法。

Fifi 離開阿聯酋後,結合一群空姐們一起創立「甜空姐」,除了讓客人DIY手作蛋糕,也結合飛行的樂趣,讓製作蛋糕的同時,等待蛋糕烘焙的空檔,客人可到精心設計的----------八大「空姐體驗區」拍照打卡。

店內打卡熱點,包括了1.「空姐的一天」展示,飛機主題牆-人人都能開飛機拍照區,航空制服試穿體驗,飛機機艙座位拍照區,空服員安全示範模擬區,空服員機上廣播模擬區,美美空服員法式盤髮區,模擬空服員機上送餐打卡區。

Fifi說,有次飛行到法國,在風光明媚的巴黎鐵塔下,看到很多來自全世界的情侶,禁不住親吻後自拍記錄浪漫這一刻!「檸檬千層蛋糕」酸酸甜甜的滋味,猶如巴黎鐵塔下浪漫的滋味,這也讓她想將異國風味的「檸檬千層」放入「甜空姐」菜單中。情侶們㩦手製作代表愛情的「法國檸檬千層」,蛋糕再放上黑色小情侶巧克力及巴黎鐵塔裝飾後,更能見證彼此愛情的甜蜜!

Fifi為加惠客人,即日起至八月底 8 / 31 (一)止,到「甜空姐」慶祝七夕情人節,每天前三對約會之情侶與夫妻,只要預約甜空姐手作蛋糕 DIY,訂閱追蹤甜空姐 IG、臉書粉絲團按讚及在 google 留下好評,並來店與店內甜空姐 logo 牆合照,立即贈送空姐機師製服試穿體驗乙套及可免費製作一份來自法國的檸檬千層蛋糕或象徵愛情的馬德蓮塔!其餘預約成功的情侶或夫妻,即贈送每人一份「空姐之美麗之水」特調飲料(「空姐桌邊特調」,來自古巴的經典,蔓越莓 mojoto(無酒精版)。或是到「甜空姐」店門前,和另一半或親友牽手合照,將門口裝置藝術拍照或攝錄影,公開上傳臉書或 IG, 就可以參加甜空姐摸彩, 獎品包括不同折數的蛋糕 DIY 體驗券。

