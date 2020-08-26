王世堅批馬英九失格：「家賊」與中共的臍帶剪不斷

▲馬英九出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九近來頻頻在頻兩岸議題上發言，批評蔡政府拋棄九二共識，將台灣推向戰爭邊緣，他26日強調，「首戰即終戰」的說法來自國防部智庫報告，引用的目的在於，提醒總統蔡英文身為總統應防止戰爭發生，而非戰爭發生後再來求救。對此，民進黨台北市議員王世堅批評，「日防夜防，家賊難防！大敵當前，我們卻出了個家賊馬英九！」

王世堅26日在臉書表示，馬英九擔任過兩屆八年總統，主導整個國防政策，竟然講「首戰即終戰」這種沒格的言論，這會讓部分民眾誤信，鬆懈台灣的心防，「中共現在一定暗自竊喜，他們栽培、暗助馬英九這麼久，總算派上用場！馬英九已背離主流民意，馬英九與中共之間的臍帶是剪不斷、切不斷，所以才會有這麼多離譜、失格、沒格的發言！」

▲王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

王世堅指出，所謂「首戰即終戰」，其實這陣子由美國所率領的自由世界國家其武力展示已非常清楚正告中共，「中共你打不起更輸不起！」中共自身問題從水災、旱災、蟲災、武漢肺炎、糧食不足問題等，中共是外強中乾，「首戰即終戰」其實是西方世界對準中共。

王世堅提到，至於馬英九的九二共識完全是瞎扯，共識是雙方至少起碼互相瞭解與共同意願，但中共完全不承認我方的說法，且台灣內部多數民眾也不接受所謂的九二共識，「馬英九就是四個字，胡說八道！」