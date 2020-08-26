加了台中神醬！披薩店限量新品「鮮蚵佐東泉辣椒」　他親試吃：真的是披薩

▲店家推出限定口味，鮮蚵披薩佐東泉醬。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

東泉辣椒醬在台中是每個人家中必備的醬料，甚至有「台中神醬」之稱，有義式餐廳突發奇想，將鮮蚵和東泉辣椒醬一起加進披薩裡，推出期間限定口味，希望可以讓北漂的遊子吃到家鄉味。吃過的民眾認為，從擺盤的模樣，讓人聯想到蚵仔煎，「但因為餅皮的關係，吃起來的口感明顯和蚵仔煎不一樣。」

披薩上一顆顆飽滿的鮮蚵，淋上台中人最愛的東泉辣椒醬，外觀像極了台式小吃蚵仔煎。根據「民視」新聞報導，研發主廚陳世偉表示，「嘗試了20到30種不同的醬料，包含蒜味、墨西哥辣醬，但最後選擇了東泉辣椒醬，簡單的調味，襯托出鮮蚵的鮮甜」，也希望可以撫慰一些，在異鄉工作的臺中遊子思鄉之情。

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▲披薩外觀看起像高級版的蚵仔煎。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有網友被這特別的創意料理吸引，親自到店家試吃「鮮蚵披薩佐東泉」，並在「巴哈姆特」部落格上發文，「為了確保鮮蚵的鮮度，所以餐點是限量的，端上桌後，乍看之下有點像擺得不錯的蚵仔煎，東泉跟披薩的餅皮香味組合還蠻讓人印象深刻的，能在兩大本地食材的影響下，還能強烈表現自己是披薩，我覺得餅皮功不可沒」。

但原PO認為，雖然不難吃，但也沒有倒很好吃的程度，「以嘗鮮的角度來看，就是感受一下，原來東泉跟蚵仔還有披薩結合起來是甚麼味道，差不多是普通的水準」。其中有趣的是，餐廳推出東泉辣椒醬的披薩，但北中南地區，僅有台中沒有此餐廳的分店，有8間分店在北區，南部地區則有3間。