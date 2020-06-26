「披薩買大送大會虧？」前員工秒曝賺翻　網揭內幕：你吃的是廣告、店租

▲原PO好奇，PIZZA買大送大會不會虧錢。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「買大送大披薩店都不會虧錢嗎？」好奇很多連鎖披薩店一直以來都有買大送大的優惠，「這麼佛心買一送一根本就披薩半價賣，這樣子披薩店都不會虧錢嗎？」貼文釣出曾在披薩店工作的網友回應，曝光就算買大送大也不會虧錢，「那些料跟售價比起來超便宜，賺翻了。」

看到原PO好奇「買大送大」會不會虧本後，網友馬上留言吐槽，「沒賺錢是做心酸的膩」、「買一送二都不會虧錢吧」、「賺翻了好嗎，沒看員工那麼多」、「成本才多少錢，店租人事成本搞不好還比較貴」、「賠錢生意誰要做？又不是慈善事業」、「台灣披薩真的超貴」、「人事成本租金水電器具那些佔的比例可能比食材成本高」、「你看看大賣場的pizza才多少。」

請繼續往下閱讀...

就有人分析，「成本很低，你吃的東西叫廣告和店租」、「你做過披薩店嗎？猜成本多少？最主要是賺回烤爐的錢和店租，真心不騙」、「你應該要想想，買大送大還有賺，那平時買大不就暴利？」還有一名披薩店員工直接現身說法，解釋為何不會虧錢，「我在披薩店打工過，我告訴你，那些料跟售價比起來超便宜，賺翻了。」